Cặp vợ chồng lần lượt qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: "Sát thủ" đã ở trong bếp từ rất lâu

Không hút thuốc cũng cực hiếm khi động đến rượu bia, cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi này ngơ ngác khi nhận chẩn đoán ung thư gan từ bác sĩ.

Khi thấy một cặp vợ chồng đều mắc ung thư, có người sẽ nghĩ: "Chẳng lẽ ung thư lại lây lan hay sao?" . Thực ra không phải vậy, ung thư không lây, nhưng những thói quen gây ung thư thì thực sự có thể "lây lan" do vợ chồng thường sinh hoạt với nhau hàng ngày... Cặp vợ chồng người Trung Quốc dưới đây là một ví dụ đau lòng.

Người phụ nữ tên Yingzi (42 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) thời gian gần đây thường cảm thấy mệt mỏi, ngứa ran, da vàng khó hiểu. Ban đầu, cô nghĩ bản thân bị như vậy do đang đến thời điểm tiền mãn kinh nên chẳng quan tâm.

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Tuy nhiên, tình trạng ngày trở nên tồi tệ với nững cơn buồn nôn, nôn mửa, đau bụng trên, chán ăn và sụt cân rất nhanh. Xót xa khi nhìn vợ, chồng của cô Yingzi đã đưa vợ đến viện kiểm tra. Chẳng ai ngờ, kết quả chỉ ra cô đã mắc bệnh ung thư gan chớm giai đoạn cuối.

Khi nghe chẩn đoán của vợ, người chồng liền ngất xỉu ngay trong bệnh viện. Điều đáng buồn hơn là khi các bác sĩ nghi ngờ và đưa anh này đi siêu âm, chụp chiếu, làm xét nghiệm... cũng phát hiện anh mắc cùng loại ung thư với vợ mình, chỉ là ở giai đoạn nhẹ hơn một chút.

Trong quá trình khám bệnh, các bác sĩ bệnh viện đã xét nghiệm thấy một lượng aflatoxin vượt quá quy định trong máu của họ, xác định chính độc tố này đã gây ra bệnh tật cho cả gia đình này. Dù được điều trị rất tích cực nhưng không đầy 4 năm sau đó, vợ chồng cô Yingzi lần lượt qua đời.

Bi kịch của cặp vợ chồng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư vợ chồng. Có nghĩa là cả hai đều mắc chung một loại ung thư. Lý do thường là vì cả hai đã sống chung với nhau từ lâu, có cùng chế độ ăn uống, lối sống như nhau. Chỉ cần một bên mắc bệnh ung thư thì khả năng người kia cũng có thể mắc.

Bác sĩ nói "sát thủ" gây bệnh ung thư đã ở trong bếp từ rất lâu

Theo lời kể của cô Yingzi về thói quen sống khi đang điều trị, bác sĩ phẫu thuật người Đài Loan (Trung Quốc) Jiang Kunjun thở dài: Thì ra "thủ phạm" đã ở trong bếp từ lâu.

Hóa ra, cặp vợ chồng này có thói quen sử dụng dầu ăn tự ép kém chất lượng. Để tiết kiệm, họ thường mua một lượng lớn dầu ăn tự ép về nhà và dùng dần.

Tuy nhiên, dầu ăn tự ép không thể kiểm soát chất lượng nguyên liệu. Để giảm bớt chi phí, nhiều cơ sở sản xuất đã mua lạc hoặc hạt hướng dương bị mốc. Hoặc, nhiều cơ sở không có quy trình chuyên nghiệp để bảo quản nguyên liệu khiến chúng bị hỏng. Nếu dùng những nguyên liệu bị mốc này để chiết dầu thì chắc chắn sẽ làm cho độc tố aflatoxin trong dầu ăn vượt quá tiêu chuẩn.

Hơn nữa, các loại dầu tự ép không thể bảo quản được lâu, nếu bạn bảo quản không đúng cách thì aflatoxin cũng sẽ sản sinh lúc nào không biết. Bác sĩ Jiang Kunjun cho biết, năm 2019, Cục Quản lý thị trường Trung Quốc đã phát hiện nhiều sản phẩm dầu lạc, dầu mè tự ép có chứa lượng aflatoxin gấp 12 lần so với quy định.

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Ngoài dầu tự ép bán trôi nổi, các gia đình cũng không nên sử dụng các loại dầu ăn đã dùng nhiều lần. Khi dầu ăn bị đun nóng nhiều, không những chất dinh dưỡng đã mất mà còn xuất hiện một số chất gây hại cho sức khỏe và có thêm cả những cặn thực phẩm sau quá trình đun nấu mà mắt thường không nhìn thấy. Nếu thường xuyên tái sử dụng dầu ăn, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Đâu mới là loại dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe?

Các chuyên gia cho rằng, loại dầu ăn tốt nhất không cần thiết phải đắt nhất. Các gia đình nên sử dụng là các loại dầu có thương hiệu nổi tiếng, có bao bì rõ ràng và đã được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng.

Sau đó, bạn có thể xét đến các yếu tố khác khi ưu tiên dầu ăn thực vật chứa nhiều hàm lượng omega 3, 6, 9 như dầu đậu nành, dầu oliu… có hoạt tính sinh học cao, đóng vai trò chuyển hóa cholesterol xấu trong máu giúp phòng ngừa được các bệnh tim mạch và cao huyết áp. Tiếp theo, bảo quản dầu ăn cũng rất quan trọng, không để quá gần bếp, không dùng sau 2 tháng mở nắp, thấy có dấu hiệu lạ nào về màu - mùi - vị - kết cấu đều phải vứt bỏ ngay.

Nguồn và ảnh: HK01, Good Morning Health