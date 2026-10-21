Uống 1 cốc nước đậu đen rang gừng khi đói vào buổi sáng, sau 7 ngày bạn sẽ nhận được 7 "món quà" cực lớn

Nấu nước đậu đen rang gừng là thức uống vừa thơm nồng, ngon miệng lại vừa cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nhất là khi thời tiết thu đông chuyển lạnh dần.

Trong y học cổ truyền, hạt đậu đen có vị ngọt, tính mát, sở hữu công dụng bổ thận, dưỡng huyết và hỗ trợ điều trị các chứng sưng phù hay tê thấp. Theo y học hiện đại, loại hạt này dạt dào các hợp chất chống oxy hóa anthocyanin, isoflavone, vitamin E cùng các khoáng chất thiết yếu như magie và kali.

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Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), việc rang kỹ đậu đen cùng vài lát gừng tươi trước khi đun nước sẽ làm giảm bớt tính hàn, tạo nên thức uống ấm nồng, cực kỳ thích hợp để bổ dưỡng cơ thể. Thưởng thức 1 cốc nước đậu đen rang gừng vào buổi sáng lúc bụng đói là thói quen lý tưởng giúp kích thích hệ trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân và cung cấp năng lượng dồi dào cùng nhiều lợi ích sức khỏe khác.

7 "món quà" sau 7 ngày uống nước đậu đen rang gừng

Hỗ trợ giảm mỡ và kiểm soát cân nặng

Đậu đen chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, giảm lượng calo tiêu thụ. Sự góp mặt của hợp chất zingerone cùng shogaols trong gừng tươi thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa mạnh mẽ. Nghiên cứu công bố năm 2019 cho thấy việc bổ sung gừng đều đặn hỗ trợ kiểm soát chỉ số cân nặng và ổn định đường huyết hiệu quả.

Trẻ hóa làn da và chống lão hóa

Nhờ nguồn anthocyanin và vitamin E dồi dào, thức uống này giúp trung hòa các gốc tự do, kích thích sản sinh collagen tự nhiên và làm mờ các dấu hiệu xỉn màu. Thói quen sử dụng mỗi sáng sẽ đem lại làn da mịn màng, căng khỏe rạng rỡ.

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Bổ thận, dưỡng huyết

Hạt đậu đen từ lâu đã nổi tiếng với khả năng đi vào kinh thận, hỗ trợ xả độc và phục hồi khí huyết. Việc duy trì thức uống này đúng liều lượng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho thận, hỗ trợ cải thiện rõ rệt các tình trạng thận yếu, đau lưng mỏi gối, mặt sưng phù hay mệt mỏi kinh niên.

Thúc đẩy tiêu hóa và làm êm dạ dày

Tính ấm cùng các hoạt chất tự nhiên trong gừng tươi giúp kích thích hệ tiêu hóa tiết enzyme, làm giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Thói quen uống một cốc nước ấm vào buổi sáng lúc bụng đói còn hỗ trợ làm sạch đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn.

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt

Hàm lượng isoflavone dồi dào trong đậu đen kết hợp với đặc tính làm ấm tử cung của gừng tươi giúp kích thích lưu thông khí huyết ở vùng chậu. Sử dụng thức uống này đều đặn hỗ trợ cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, làm dịu các cơn đau bụng kinh dữ dội và xua tan cảm giác lạnh tay chân trong những ngày "đèn đỏ".

Giảm đau nhức xương khớp và tê bì

Sự kết hợp giữa tính ấm nóng của gừng tươi và các khoáng chất thiết yếu trong đậu đen có tác dụng đả thông kinh mạch, xua tan phong hàn tích tụ tại các khớp. Thức uống này giúp làm dịu nhanh các cơn đau mỏi thắt lưng, giảm tê bì tay chân và hỗ trợ vận động linh hoạt hơn, đặc biệt rất tốt cho người lớn tuổi trong mùa lạnh.

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Xua tan cảm lạnh và làm ấm cơ thể

Thức uống có vị cay nồng, tính ấm giúp kích thích vi tuần hoàn máu, xua tan phong hàn và giảm bớt các triệu chứng cảm mạo trong mùa lạnh.

Cách nấu nước đậu đen rang gừng rang Để thu được ly nước thơm ngon và giữ trọn dưỡng chất, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau: - Chuẩn bị nguyên liệu: Chuẩn bị 100g đậu đen xanh lòng hạt nhỏ, 1 củ gừng tươi và 1,5 lít nước lọc. - Sơ chế nguyên liệu: Rửa sạch đậu đen để loại bỏ hạt lép hay bụi bẩn, sau đó vớt ra để thật ráo nước. Gừng tươi rửa sạch vỏ, thái thành từng lát mỏng hoặc thái sợi. - Rang đậu và gừng: Cho đậu đen vào chảo đảo đều trên lửa nhỏ. Khi hạt đậu bắt đầu nứt nhẹ và dậy mùi thơm, bạn cho tiếp gừng tươi thái lát vào rang cùng khoảng 2 - 3 phút rồi tắt bếp. - Đun lấy nước: Đun sôi 1,5 lít nước, trút toàn bộ phần đậu đen và gừng đã rang vào nồi. Hạ nhỏ lửa đun tiếp trong 10 - 15 phút, sau đó tắt bếp và ủ ấm thêm 10 phút cho dưỡng chất tiết ra hoàn toàn. - Thưởng thức: Lọc lấy phần nước trong để uống ấm vào buổi sáng lúc bụng đói. Phần xác đậu có thể tận dụng nấu cháo hoặc ăn trực tiếp để bổ sung chất xơ.

Lưu ý quan trọng khi uống nước đậu đen rang gừng buổi sáng

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích vượt trội, việc sử dụng nước đậu đen rang gừng cần tuân thủ những nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe:

- Không uống thay nước lọc: Mỗi ngày chỉ nên dùng 1 - 2 cốc. Gừng có tính nóng, nếu uống quá nhiều sẽ gây khô miệng, nóng trong người và làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất.

- Tránh uống sát giờ đi ngủ: Không nên uống thức uống này trước khi ngủ 2 tiếng. Dù không chứa caffeine, hiệu ứng lợi tiểu và thúc đẩy trao đổi chất của đậu đen có thể làm gián đoạn giấc ngủ đêm.

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- Người đang dùng thuốc nên tránh: Đậu đen có đặc tính giải độc cao, có thể làm giảm tác dụng của các loại thuốc điều trị.

- Người mắc bệnh thận nặng không dùng nhiều: Hàm lượng protein và khoáng chất cao trong đậu đen có thể gây áp lực lên chức năng lọc của thận nếu tiêu thụ quá mức.

- Người có cơ địa nóng trong cần tiết chế: Tính ấm của gừng có thể gây cảm giác bứt rứt, khó chịu nếu dùng liều lượng quá lớn ở người bị nhiệt.