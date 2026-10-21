Chàng trai 24 tuổi hoại tử, suýt mất "cậu nhỏ" vì đeo 1 thứ để kéo dài thời gian làm "chuyện ấy"

Tin lời quảng cáo kéo dài thời gian "lâm trận", nam thanh niên bị vòng kim loại siết chặt vùng kín suốt 10 ngày, khiến bộ phận sinh dục lở loét hoại tử.

Hiện nay, không ít nam giới vì nôn nóng muốn cải thiện bản lĩnh phai mạnh, tăng thời gian làm "chuyện ấy" mà tự ý áp dụng các mẹo truyền miệng hoặc tìm mua công cụ trôi nổi trên mạng. Ca cấp cứu vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tinm vào chiều 21/10 là ví dụ về cái giá đắt cho thói quen liều lĩnh này.

Cơn ác mộng 10 ngày từ món đồ chơi "tăng phong độ"

Theo thông tin từ bệnh nhân, với mong muốn gia tăng kích thước "cậu nhỏ" và kéo dài thời gian quan hệ, anh đã tự đặt mua một chiếc vòng kim loại không rõ nguồn gốc để đeo vào gốc bìu. Vật thể này có đường kính chật hẹp khoảng 3cm, chất liệu kim loại dày 3mm và hoàn toàn không có độ co giãn.

Chiếc vòng kim loại được chàng trai đeo vào gốc bìu với hy vọng kéo dài thời gian cương cứng (Ảnh từ BV)

Ngay sau khi gài vào vùng nhạy cảm, thảm họa lập tức xảy ra. Mạch máu bị cản trở khiến vùng bìu nhanh chóng sưng nề, phù to. Vùng mô càng phồng rộp thì chiếc vòng kim loại càng siết nghiến sâu, găm chặt vào da thịt. Bệnh nhân đã nhiều lần tự tìm cách tháo gỡ tại nhà bằng các phương pháp thủ công nhưng đều thất bại.

Sự xấu hổ, tự ti cùng tâm lý giấu bệnh đã khiến chàng trai cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt suốt 10 ngày đêm. Chỉ đến khi vùng da gốc bìu và hai bên bẹn lở loét sâu, nhiễm trùng chảy mủ hôi hám không thể chịu nổi, anh mới hoảng loạn tìm đến bệnh viện cầu cứu.

Cuộc phẫu thuật cưa kim loại nghẹt thở trong phòng cấp cứu

Bác sĩ Trần Duy Hiến (Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, thời điểm nhập viện, vùng bìu của bệnh nhân đã biến dạng nặng nề, lở loét và xuất hiện các mảng mô hoại tử. Việc mạch máu nuôi dưỡng bị ngắt đứt suốt 10 ngày khiến hai bên tinh hoàn đứng trước nguy cơ hoại tử hoàn toàn, đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Do vật thể mắc kẹt là kim loại rất dày và cứng, ê-kíp phẫu thuật không thể dùng các thủ thuật y khoa thông thường. Các bác sĩ phải huy động thiết bị cưa cắt kim loại chuyên dụng, thận trọng cưa đứt chiếc vòng ở hai phía để giải phóng vùng bị chèn ép mà không làm tổn thương thêm các bó cơ, mạch máu và thần kinh xung quanh.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy vòng kim loại và bảo tồn vùng da quanh cơ quan sinh dục cho nam bệnh nhân (Ảnh từ BV)

May mắn thay, sau khi tháo bỏ được vật cản, hai bên tinh hoàn của bệnh nhân vẫn còn hồng hào và chưa bị hoại tử hoàn toàn. Các bác sĩ đã nhanh chóng cắt lọc toàn bộ phần da hoại tử, làm sạch triệt để ổ nhiễm trùng, đặt ống dẫn lưu và tiến hành khâu tạo hình lại vùng tổn thương.

Hậu quả đắt giá cho thói quen thiếu kiến thức

Thực tế, các dụng cụ đeo siết vùng kín không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan trên mạng xã hội với những lời quảng cáo thần thánh hóa. Bác sĩ khuyến cáo, vùng sinh dục nam tập trung mật độ mạch máu và thần kinh rất dày đặc. Việc thắt chặt bằng các vật thể cứng sẽ gây ra chuỗi biến chứng cực kỳ nguy hiểm:

- Tắc nghẽn tuần hoàn hoàn toàn: Ngăn dòng máu tĩnh mạch trở về, gây ứ máu, hoại tử tế bào và làm suy giảm vĩnh viễn khả năng sản xuất testosterone lẫn tinh trùng.

- Hoại tử da và nhiễm trùng máu: Cọ xát liên tục gây rách da, tạo điều kiện cho vi khuẩn ăn sâu vào các mô mềm, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân đe dọa tính mạng.

- Tàn phá chức năng sinh lý: Tổn thương dây thần kinh cảm giác có thể gây rối loạn cương dương vĩnh viễn, thậm chí vô sinh.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở nam giới tuyệt đối không sử dụng các vật thể lạ, kim loại cứng tác động lên cơ quan sinh sản. Khi xảy ra sự cố mắc kẹt hoặc phát hiện vùng kín sưng đau, cần gạt bỏ tâm lý e ngại để đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa Nam học. Việc chậm trễ hay tự ý dùng công cụ thô sơ xử lý tại nhà chỉ khiến tổn thương nghiêm trọng hơn và cướp đi cơ hội bảo tồn "cậu nhỏ".

Tổng hợp