Không ăn cá hồi vẫn bổ sung Omega-3 với những thực phẩm quen thuộc này

Không chỉ có trong cá hồi hay cá mòi, omega-3 còn dồi dào trong một số loại hạt và thực phẩm quen thuộc, có lợi cho tim mạch và não bộ.

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành

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Đậu nành cùng các chế phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành là những thực phẩm giàu đạm thực vật, đồng thời cung cấp axit alpha-linolenic (ALA) - một dạng axit béo omega-3 có nguồn gốc từ thực vật. Mặc dù hàm lượng omega-3 không cao bằng hạt chia hay hạt lanh, đậu nành vẫn là lựa chọn dễ bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. Việc sử dụng các thực phẩm này hợp lý có thể góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hạt bí ngô

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Không chỉ là món ăn vặt giàu dinh dưỡng, hạt bí ngô còn cung cấp magie, kẽm và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Với khẩu phần khoảng 30 g, hạt bí ngô chứa khoảng 100 mg omega-3 dạng ALA. Bên cạnh đó, các khoáng chất trong loại hạt này góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Hạt bí ngô có thể dùng trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, salad và ngũ cốc để làm phong phú thực đơn hằng ngày.

Quả óc chó – nguồn omega-3 dồi dào

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Quả óc chó là một trong những loại hạt giàu omega-3 có nguồn gốc thực vật. Khoảng 30 g quả óc chó cung cấp khoảng 2.570 mg ALA, góp phần đáp ứng nhu cầu axit béo thiết yếu của cơ thể. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa chất béo không bão hòa, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Quả óc chó có thể ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ, trộn cùng salad, sữa chua hoặc bổ sung vào các món bánh. Duy trì khẩu phần phù hợp và đa dạng các nguồn thực phẩm giàu omega-3 là cách thiết thực để nâng cao chất lượng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

(t/h Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)