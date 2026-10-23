Đến bệnh viện 12 tầng rộng gần 30.000m² ở Việt Nam, nghe bệnh nhân kể chuyện mà cứ ngỡ đang nghỉ dưỡng ở khách sạn: "Chỉ khác là không được tắm biển thôi"

Bệnh viện có quy mô 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích gần 30.000m2 với 70 giường hiện tại đáp ứng 2.500 lượt khám mỗi ngày.

Trước đây, khi lựa chọn bệnh viện, nhiều người thường ưu tiên những yếu tố như bác sĩ giỏi, khả năng chẩn đoán và điều trị, trang thiết bị y tế. Hiện nay, bên cạnh chuyên môn, không gian khám chữa bệnh và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng ngày càng được chú ý.

Một buổi khám có thể kéo dài hàng giờ, đặc biệt với người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người mắc bệnh mạn tính cần theo dõi thường xuyên. Việc phải di chuyển giữa nhiều khu vực, chờ đợi lâu, làm thủ tục lặp lại hay thiếu không gian nghỉ ngơi có thể khiến hành trình khám chữa bệnh trở nên mệt mỏi.

Đây là một trong những lý do mô hình bệnh viện - khách sạn được nhiều cơ sở y tế quan tâm phát triển. Mô hình này hướng đến việc kết hợp hoạt động khám chữa bệnh với không gian tiện nghi, dịch vụ hỗ trợ và quy trình phục vụ có tổ chức hơn.

Bước vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC cơ sở 2 ở 108 Nguyễn Hoàng (Hà Nội), ấn tượng đầu tiên chính là bệnh viện thoáng rộng, sạch đẹp, phòng ốc hiện đại, view phòng ngỡ view khách sạn cùng trang thiết bị hiện đại, mới tinh.

Bệnh viện có quy mô 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích gần 30.000m2 với 70 giường trong hiện tại đáp ứng 2.500 lượt khám mỗi ngày. Hãy cùng ngắm bệnh viện này qua chùm ảnh dưới đây nhé!

Không gian phòng ốc tại bệnh viện.

Anh Đỗ Văn Tuấn (Hưng Yên) chia sẻ, anh phải phẫu thuật chân, trước cũng từng điều trị ở dưới quê, được chuyển lên đây đúng là khác biệt hoàn toàn. Chiếc view phòng hậu phẫu khiến anh mê mẩn, khi có thể nhìn ra bên ngoài quan sát thành phố, ngắm hoàng hôn và cảnh phố xá lên đèn rực rỡ. "Ở đây như ở khách sạn vậy, chỉ khác là không được đi ra tắm biển thôi. Mình là bệnh nhân thì được các bác sĩ, y tá ở đây điều trị, chăm sóc rất nhiệt tình, kể cả từ những cô quét dọn phòng cũng vậy. Rồi chuyện ăn uống, cho thuốc men... tôi thực sự hài lòng", anh Tuấn kể.

Bên trong mỗi phòng bệnh.

Anh Lê Nguyên (Hà Nội) cũng nhận thấy, tuy mới lần đầu đến đây khám bệnh nhưng anh cũng choáng ngợp với bệnh viện mới khai trương. "Bệnh viện với trang thiết bị mới, hiện đại, mọi thứ đều rất mới, trải nghiệm mọi thứ đều rất ổn từ thủ tục, quy trình khám chữa bệnh đến sự nhiệt tình trong thăm khám, chữa bệnh của các bác sĩ", anh Nguyên nói.

Trang thiết bị máy móc hiện đại sẵn sàng phục vụ người dân.

Chia sẻ thêm về mô hình bệnh viện - khách sạn, TTND.PGS.BSCC Hà Hữu Tùng (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Medlatec) cho biết, bên cạnh chuyên môn thì kiến trúc bệnh viện bây giờ cũng rất quan trọng. Nếu như ngày xưa chỉ cần có phòng khám, giường bệnh để cho người bệnh có chỗ ngồi khám thì bây giờ, kiến trúc cũng rất quan trọng. Lúc đi vào bệnh viện, lúc ngồi chờ, quan sát kiến trúc giúp người ta có cảm nhận nhất định như văn hóa nơi này thế nào, cơ sở khám có đủ niềm tin không...

TTND.PGS.BSCC Hà Hữu Tùng.

"Bởi vậy, thiết kế bệnh viện ngay từ đầu rất quan trọng, từ những việc nhỏ nhất như cây xanh có đầy đủ không, ánh sáng có đầy đủ không, âm thanh ra làm sao, luồng đi lối lại có phù hợp không...", TTND.PGS.BSCC Hà Hữu Tùng nói.

Riêng về việc phối hợp, ông cho rằng cần phải liên hoàn, để làm sao khi khách hàng vào bệnh viện cần đảm bảo những điểm chạm cần thiết.

Chuyên gia cho biết thêm, gần đây, người dân đang hướng tới bệnh viện thông minh. Dù là bệnh viện khách sạn hay bệnh viện thông minh thì giờ đây nó đang trở thành xu thế. Đối với người dân đi khám chữa bệnh, họ muốn hưởng thụ những điều tốt nhất để trải nghiệm, sử dụng dịch vụ.

"Không như thời kỳ trước đây, đến bệnh viện chỉ để khám bệnh, chữa bệnh, giờ đây, người dân có thể thưởng thức nghệ thuật văn hóa, tiếp thu những kiến thức mới, khoa học mới. Đối tượng phục vụ là nhân viên y tế cũng cần nâng cấp theo hướng cung ứng, cung cấp các dịch vụ làm sao đảm bảo như ở khách sạn, sử dụng công nghệ mới để đáp ứng được nhu cầu cao nhất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng", BS Hà Hữu Tùng cho hay.

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