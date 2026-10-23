Nguy hiểm: Trẻ 5 tuổi mắc cúm A biến chứng viêm não hoại tử

Bệnh nhi 5 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt trên 40°C, tụt huyết áp, rối loạn ý thức và được chẩn đoán cúm A biến chứng viêm não hoại tử.

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Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhi 5 tuổi mắc cúm A biến chứng viêm não hoại tử.

Khi nhập viện, trẻ sốt cao trên 40°C, ho, chảy mũi, nôn, nhịp tim lên tới 190 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg, tay chân lạnh và nói sảng.

Sau khi thăm khám, đánh giá lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc cúm A biến chứng viêm não hoại tử. Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng các biện pháp hồi sức, thuốc chống phù não, thuốc vận mạch và kháng sinh theo chỉ định.

Theo BSCKI Đào Thị Loan, Phó trưởng Khoa Nhi, viêm não hoại tử là biến chứng thần kinh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể liên quan đến đáp ứng viêm quá mức của cơ thể khi mắc các bệnh nhiễm trùng, trong đó có cúm. Bệnh có thể tiến triển nhanh, gây rối loạn ý thức, co giật, phù não và tổn thương nhu mô não. Một số trường hợp có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài, thậm chí tử vong.

Phần lớn trẻ mắc cúm A có thể hồi phục, nhưng bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như sốt cao kèm li bì, lơ mơ, nói sảng, khó đánh thức hoặc co giật; thở nhanh, khó thở, tím tái; tay chân lạnh, da tái, tim đập nhanh bất thường; nôn nhiều, không uống được, tiểu ít hoặc tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ mắc cúm có biểu hiện bất thường, đặc biệt là các dấu hiệu liên quan đến hô hấp, tuần hoàn và ý thức, để trẻ được thăm khám và xử trí kịp thời.