Trong ánh nắng có gì mà đàn ông Việt dạo này đây nô nức rủ nhau lột đồ phơi nắng với hy vọng chữa từ bệnh xương khớp tới tăng testosterone, cải thiện "chuyện ấy"?

Khi "bộ phận nhạy cảm" trở thành mục tiêu đón nắng

Trào lưu phơi nắng để chăm sóc sức khỏe vốn không còn quá lạ lẫm trên thế giới. Thế nhưng vài năm trở lại đây, hàng loạt biến thể mới lạ từ việc phơi nắng đã bùng nổ khắp các nền tảng truyền thông từ Âu sang Á. Đỉnh điểm là làn sóng phơi nắng bộ phận sinh dục đang được rất nhiều nam giới tham gia với hy vọng cải thiện testosterone cũng như phong độ trong "chuyện ấy".

Cải thiện phong độ trong "chuyện ấy" là vấn đề lúc nào cũng "nóng" với cánh mày râu (Ảnh minh họa)

Từ năm 2023, một nghiên cứu quan sát quy mô công bố trên tạp chí y khoa JMIR Dermatology do Tiến sĩ Ryan Ottwell (Đại học Tiểu bang Oklahoma, Mỹ) cùng các cộng sự thực hiện đã ghi nhận kết quả bất ngờ: Mức độ quan tâm tìm kiếm của công chúng đối với thuật ngữ phơi nắng tinh hoàn tăng đột biến tới 7.252% trên Google Trends, đi kèm hơn 42.000 lượt thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Twitter chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên truyền hình.

Không nằm ngoài làn sóng toàn cầu, nhiều đàn ông Việt cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chơi. Trên các hội nhóm mạng xã hội, không ít anh em rỉ tai nhau cởi bỏ hoàn toàn phục trang, trực tiếp để bộ phận nhạy cảm ra đón cái nắng trưa đứng bóng với niềm tin rằng nắng càng gắt chiếu thẳng vào tinh hoàn sẽ giúp testosterone tăng vọt, "cậu nhỏ" tự khắc cải thiện cả về kích thước lẫn thời gian cương cứng. Một số khác chọn cách nhẹ nhàng hơn là phơi nắng khi mặc quần lót mỏng với hy vọng tia UV xuyên qua vải sẽ giúp mình sung sức hơn trong chuyện chăn gối.

Rất nhiều đàn ông Việt đang coi phơi nắng như một trào lưu sưc khỏe, giúp chữa "đủ thứ bệnh" (Ảnh minh họa)

Trước sự bùng nổ của một thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro, giới chuyên gia y khoa trong và ngoài nước cũng phải lên tiếng. Qua những phân tích chuyên sâu về mặt y sinh học, các bác sĩ đã bóc tách toàn bộ cơ chế thực sự đằng sau ánh nắng mặt trời và mở ra bức tranh sự thật hoàn toàn khác so với lời đồn. Trong đó, có 3 sự thật mà nam giới nào cũng cần phải biết:

Sự thật 1: Ánh nắng có thể kích thích testosterone, nhưng trút bỏ xiêm y là điều thừa thãi

Nói về mối liên hệ giữa ánh nắng mặt trời và nội tiết tố nam, BS.CKII Nguyễn Văn Thực (Giám đốc Trung tâm Khám sức khỏe toàn diện, Trưởng Đơn nguyên Điều trị Nội Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) khẳng định việc tiếp xúc ánh nắng thực sự có khả năng kích thích sản sinh testosterone ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, cơ chế này diễn ra hoàn toàn độc lập với quá trình tổng hợp vitamin D và tuyệt đối không đòi hỏi phái mạnh phải cởi đồ phơi bộ phận sinh dục. Cũng không cần phải "hành xác" phơi nắng giữa trưa.

Tiếp xúc với ánh nắng đúng cách thật sự có thể cải thiện testosterone ở nam giới, hỗ trợ "chuyện ấy" ở mức độ nhất định (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Thực phân tích cách mà ánh nắng ảnh hưởng tới testosterone: "Khi da tiếp xúc với tia cực tím dải B (UVB) giữa trưa, các tế bào sừng ở lớp biểu bì bị tổn thương DNA ở mức độ vi thể. Tổn thương này lập tức kích hoạt protein p53 sửa chữa DNA, từ đó khởi động quá trình biểu hiện gen tạo ra tiền chất POMC. Tuyến yên phản ứng lại bằng cách tiết ra hormone LH chảy theo đường máu xuống tinh hoàn, trực tiếp kích thích tế bào Leydig tăng sản sinh testosterone, đồng thời làm tăng ham muốn tình dục".

Công trình nghiên cứu này do nhà nghiên cứu Roma Parikh cùng các cộng sự tại Đại học Tel Aviv (Israel) công bố năm 2021, chứng minh rất rõ trục tương tác giữa da, não và tuyến sinh dục.

Trên Men's Health, bác sĩ tiết liệu Rena Malik (thành viên Hội Tiết niệu Hoa Kỳ, làm việc tại Maryland, Mỹ) cũng cho biết ánh nắng giúp tăng hormone nam (ở mỗi người là mức độ khác nhau) khi tiếp xúc từ 20 - 30 phút mỗi ngày. Nhưng cae bác sĩ Rena Malik cùng bác sĩ Nguyễn Văn Thực đều nhấn mạnh một điểm mấu chốt: Quá trình này kích hoạt ngay khi ánh sáng chiếu vào các vùng da thông thường như cẳng tay, cẳng chân. Hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy việc phơi trực tiếp vùng bìu giúp testosterone tăng cao hơn so với việc mặc quần áo đứng dưới nắng.

Sự thật 2: Ánh nắng hỗ trợ khả năng "chào cờ", nhưng chìa khóa nằm ở Oxit Nitric

Mối liên quan giữa ánh nắng mặt trời và khả năng cương cứng của phái mạnh là điều đã được y học ghi nhận, nhưng nguyên lý của nó lại tinh tế hơn suy nghĩ của nhiều người. Chứ không phải tác động nhiệt làm nóng, giãn nở mạch máu và mô khi phơi nắng làm tăng kích thước, thời gian "lâm trận" như nhiều nam giới Việt lầm tưởng.

Cụ thể, tình trạng thiếu hụt vitamin D từ lâu đã được xác định là một trong những nguyên nhân âm thầm dẫn đến rối loạn cương dương và tắm nắng đúng cách có tác động tới loại vitamin này. Như vậy, nó gián tiếp mang lại hiệu quả giúp phái mày râu "khỏe" hơn trong chuyện ấy, dù hiệu quả ở mức nào lại là vấn đề đáng tranh luận khác.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thực khuyên nam giới muốn cải thiện "chuyện ấy" nên tham khảo ý kiến chuyên gia để có hiệu quả tốt và an toàn cho sức khỏe

Theo công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa Vitamin D và chức năng cương dương công bố năm 2023 trên tạp chí y khoa Urology, các dải mô trong thể hang ở dương vật giãn ra tốt hơn khi tiếp xúc với tia cực tím. Quan trọng hơn, vitamin D tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất Oxit Nitric (NO) - một chất giãn mạch tự nhiên giúp thư giãn các mô cơ trơn. Khi phái mạnh hưng phấn, Oxit Nitric mở đường cho dòng máu lưu thông nhanh và mạnh hơn vào "cậu nhỏ", từ đó duy trì độ cứng cùng thời lượng quan hệ.

Bác sĩ Thực bổ sung thêm rằng ánh nắng ban ngày kích thích não bộ tiết serotonin và beta-endorphin. Những hoạt chất này giúp xua tan căng thẳng tâm lý và làm dịu thần kinh. Khi tinh thần thoải mái, hệ tuần hoàn vận hành trơn tru hơn thì phong độ giường chiếu của phái mạnh tự khắc được cải thiện tự nhiên. Cơ chế này được cả bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) và bác sĩ đa khoa Anusha (chuyên gia Y học Sinh sản tại Ấn Độ) giải thich tương tự.

Sự thật 3: "Nung nóng" tinh hoàn dưới nắng trưa là đang... đùa với lửa, rủi ro gây vô sinh

Nếu ánh nắng mang đến những tác động cực cho sức khỏe, thì thói quen trút bỏ quần áo phơi vùng kín dưới cái nắng trưa gay gắt lại là trò "đánh đu" cực kỳ nguy hiểm đối với bản lĩnh và khả năng sinh sản của nam giới.

Cảnh báo về mối nguy này, bác sĩ Nguyễn Văn Thực chia sẻ: "Tinh hoàn nằm trong bìu để duy trì mức nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cốt lõi của cơ thể từ 2 độ C đến 4 độ C, tức dao động ở mức 33-34 độ C. Nhiệt độ này là điều kiện sinh lý bắt buộc để các enzyme tổng hợp tinh trùng hoạt động.

Tuy nhiên, khi chúng ta phơi nắng giữa trưa, nhiệt độ môi trường thường vượt quá 35 độ C, cộng thêm sức nóng trực tiếp bức xạ lên da khiến hệ thống tản nhiệt bị quá tải và vô hiệu hóa. Tinh hoàn bị nung nóng vượt ngưỡng 35 độ C sẽ làm giảm số lượng và chức năng tinh trùng, thậm chí gây biến đổi cấu trúc DNA của tinh trùng, dẫn tới khả năng thụ thai kém, nguy cơ sảy thai hoặc dị dạng thai".

Việc khỏa thân phơi nắng hay để nắng chiếu trực tiếp vào vùng kín là không cần thiết, thậm chí còn nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cảnh báo quan niệm "nắng càng gắt càng tốt" hoàn toàn sai lầm. Da chỉ cần hấp thụ lượng UV tương đương 25 - 50% liều MED (khoảng 10-15 phút nắng trưa) là quá trình tổng hợp vitamin D đã đạt ngưỡng bão hòa. Phơi quá thời gian này, tia UVB không tạo thêm vitamin D mà còn quay ngược lại phá hủy lượng vitamin D vừa tạo thành, biến chúng thành chất mất hoạt tính. Việc nằm phơi nắng trưa kéo dài còn khiến da bị bỏng rộp, suy giảm miễn dịch tại chỗ, gây lão hóa da sớm và tích lũy tổn thương DNA dẫn đến tang nguy cơ ung thư da.

Nam giới nên tận dụng ánh nắng thế nào để "khỏe" hơn trong "chuyện ấy"?

Để biến ánh nắng thành người bạn đồng hành cho sức khỏe sinh sản, cải thiện chất lượng "chuyện ấy" mà không rước họa vào thân, các chuyên gia khuyến cáo phái mạnh:

- Tắm nắng đúng cách: Bác sĩ Anusha nhấn mạnh chỉ cần để lộ vùng cẳng tay, cẳng chân tiếp xúc ánh nắng từ 10 đến 15 phút mỗi lần, từ 2 đến 3 lần mỗi tuần vào trước 9 giờ sáng hoặc sau 15-16 giờ chiều là đã đủ.

- Bảo vệ vùng nhạy cảm: Theo bác sĩ Rena Malik , bắt buộc mặc quần áo che chắn vùng bìu và sinh dục để tránh sốc nhiệt. Thoa kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30 trở lên cho các vùng da hở khi ở ngoài trời lâu.

Thay vì phơi nắng cực đoan, nam giới có thể tắm nắng đúng thời điểm kèm thay đổi lối sống để cải thiện bản lĩnh trong "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)

- Cách tăng testosterone bền vững và an toàn hơn: Phơi nắng có tác dụng nhất định nhưng không phải cách duy nhất để cải thiện "chuyện ấy". Bác sĩ Thực khuyên anh em nên tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi: Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm (hơn 70% testosterone được tiết ra khi ngủ); Giảm mỡ nội tạng (tránh enzyme aromatase chuyển testosterone thành estrogen); Duy trì các bài tập kháng lực huy động nhóm cơ lớn như Squat hay Deadlift.

Tắm nắng là thói quen tốt cho lối sống nhưng không phải là thần dược thay thế các phương pháp y khoa. Khi gặp các vấn đề về nội tiết hay rối loạn cương dương, nam giới nên tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị đúng phác đồ.

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