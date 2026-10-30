Đàn ông và "cơn nghiện" mang tên: Phơi nắng

Những hội nhóm gần trăm nghìn thành viên, những tấm lưng trần rám nắng và những bài viết cập nhật mỗi ngày về quá trình phơi nắng, tác dụng của phơi nắng. Đàn ông Việt đang làm gì với cơ thể mình?

Trào lưu phơi nắng bao phủ từ mạng xã hội ra đời thực

Lướt qua các nền tảng mạng xã hội thời gian gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người nằm trải mình đón nắng, thậm chí nam giới cởi trần để phơi nắng. Từ những tấm ảnh check in trên ban công chung cư, khoảng sân gạch đỏ cho đến góc sân thượng ngập nắng, hay thậm chí là ngoài công viên, điểm du lịch... người ta bắt đầu tranh thủ phơi nắng ở bất kỳ đâu, ngay cả giữa buổi trưa nắng gắt. Thói quen trước đây không mấy người làm giờ đang đang bùng phát thành một trào lưu thực sự, kéo theo hàng trăm nghìn người cùng tham gia bàn luận và thực hành, chia sẻ kinh nghiệm mỗi ngày.

Các hội nhóm phơi nắng trên mạng xã hội Facebook rất đông thành viên

Sức nóng của trào lưu này hiện diện rõ nhất qua sự "phình to" nhanh chóng của các cộng đồng trực tuyến. Điển hình như "Hội những người thích phơi nắng" với gần 76.000 thành viên hay nhóm "Hội Những Người Thích Phơi Nắng" quy tụ gần 80.000 người. Dù một số hội nhóm đã xuất hiện từ 1 đến 2 năm trước, nhưng phải đến gần đây, làn sóng phơi nắng mới thực sự bùng nổ thành một cơn sốt rầm rộ, số lượng người tham gia tăng lên chóng mặt.

Mỗi ngày, vô số bài viết mới được đăng tải để cập nhật nhật ký phơi nắng, khoe làn da sạm nắng cùng hàng trăm câu chuyện tự chữa lành đến tự chữa đủ loại bệnh tật. Nhịp độ tương tác sôi động biến các hội nhóm này thành điểm đến của những người đang khao khát tìm kiếm một phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên hoặc những người vì tò mò mà đến. Cứ như vâỵ, càng ngày càng rầm rộ và "đông vui".

Có những người cho biết họ đã phơi nắng được nhiều năm, cũng có những người cho bày tỏ phơi nắng giờ đây hơn cả thói quen, trở thành một "nghi thức sinh hoạt" không thể thiếu mỗi ngày. Có những nhóm người rủ nhau cùng phơi nắng như một thói quen tốt cho sức khỏe và cũng chẳng thiếu người sau khi thấy người khác làm, bắt đầu tòm mò rồi làm thử. Chẳng ai biết chính xác từ khi nào hay vì điều gì, phơi nắng trở thành một trong những trào lưu "hot nhất" 2026, chẳng thua kém gì "Hội chanh liều cao".

Một số hình ảnh quá trình phơi nắng được cánh mày râu chia sẻ trên các hội nhóm chung sở thích

Tại sao đàn ông rủ nhau phơi nắng?

Theo những chia sẻ trên 2 group đông nhất về những người thích phơi nắng ở trên, động lực khiến nhiều đàn ông hào hứng gia nhập trào lưu phơi nắng xuất phát từ chính những áp lực thể chất mạn tính trong đời sống hiện đại và mong muốn khỏe mạnh hơn.

Phần lớn dân văn phòng hiện nay phải ngồi liên tục nhiều giờ liền trước màn hình máy tính, sinh hoạt hoàn toàn dưới ánh sáng nhân tạo và không khí điều hòa. Tình trạng thiếu hụt ánh sáng tự nhiên kéo dài khiến cơ thể luôn uể oải, suy giảm sức bền và thường xuyên đối mặt với những cơn đau mỏi lưng cổ dai dẳng. Trong bối cảnh đó, việc ra ngoài đón nắng được nhiều anh em xem như giải pháp tự nhiên để xóc lại tinh thần và tái tạo năng lượng. Nhiều người thường kết hợp phơi nắng với thiền.

Đối với những người theo đuổi bộ môn thể hình, việc cởi trần phơi mình dưới nắng được xem như bài tập bổ trợ giúp làn da thêm rắn rỏi và làm nổi bật các đường nét cơ bắp. Tài khoản A.P, một nam giới tập gym ngoài 20 tuổi, sở hữu hình thể săn chắc, chia sẻ thói quen cởi trần phơi nắng đều đặn trong khung giờ từ 11h đến 14h, bất chấp sức nóng gay gắt ngoài trời. Mặc cho cái nắng rát da trưa hè, diện mạo sạm màu nắng cùng cảm giác vắt kiệt mồ hôi sau mỗi buổi phơi lại được người trong cuộc nhìn nhận như một chỉ dấu của sự khỏe khoắn và sức chịu đựng dẻo dai, giảm đau sau những giờ tập luyện.

Nhiều nam giới chia sẻ về cách họ phơi nắng và hiệu quả phơi nắng mang lại cho bản thân mình

Có những người lại giống như anh B.A.G hay anh M.C, theo "chủ nghĩa xê dịch" nên tiện đâu phơi nắng đó. Kết hợp việc phơi nắng chữa lành 15 - 30 phút mỗi ngày với đi du lịch khám phá.

Bên cạnh đó, cảm giác cơ bắp được thư giãn nhờ nhiệt độ cùng những lời truyền miệng về khả năng giảm đau lưng đã khiến nhiều người đàn ông coi phơi nắng như một cơn nghiện khó bỏ. Họ tin rằng việc nằm dưới nắng là phương pháp tự nhiên có thể giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe mà không cần đến sự can thiệp của y tế.

Anh T.T chia sẻ: "Mình 40 tuổi, bị thoát vị đĩa đệm cổ. Đã điều trị không biết bao nhiêu là phương pháp, tốn cũng không ít tiền. Đã từng đau và stress rất nặng, dẫn đến rối loạn lo âu! Sau một thời gian thì mới nhận ra, bệnh cột sống là do cơ học, chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt, vận động hợp lý và lắng nghe cơ thể. Dần dần nó sẽ đỡ rất nhiều. Còn hết hẳn thì không bao giờ có cả. Với mình, sáng phơi nắng nhâm nhi ly cà phê, đi bơi, đi bộ. Tối làm mấy lon bia lạnh nữa là chân ái!".

Không riêng gì giới trẻ hay người độ tuổi trung niên, sóng phơi nắng này còn lan sang cả những người lớn tuổi. Chú L.T.T, 70 tuổi, sống tại TP.HCM, chia sẻ bản thân đã duy trì thói quen phơi nắng 30 phút mỗi sáng suốt 3 năm qua và nhận thấy cơ thể ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần luôn thoải mái.

Thậm chí, không gian các hội nhóm còn ghi nhận cả những trường hợp đặc biệt như một nam thành viên bị ung thư phổi cũng gia nhập câu lạc bộ với mong muốn phơi nắng để hỗ trợ quá trình trị liệu. Sự đa dạng về đối tượng tham gia càng củng cố thêm niềm tin của cộng đồng vào một phương pháp chăm sóc sức khỏe không tốn chi phí và "thuần tự nhiên".

Những câu chuyện trớ trêu và dấu hỏi đằng sau "cơn sốt"

Sự hưởng ứng nhiệt tình và có phần cuồng nhiệt đối với thói quen phơi nắng cũng tạo ra không ít tình huống trớ trêu trong thực tế. Sự thiếu hụt kiến thức cơ bản khi tiếp xúc với ánh nắng đã khiến nhiều người gặp phải những rắc rối dở khóc dở cười ngay sau khi thực hành.

Một nam thanh niên 33 tuổi tại TP.HCM chia sẻ câu chuyện của bản thân sau 1 tháng tự trải nghiệm. Vốn hay bệnh vặt và uể oải, anh chọn cách đá bóng buổi sáng xong rồi ngồi phơi nắng khoảng 30 phút, trong khoảng từ 7h đến 8h sáng. Dù cảm thấy cơ thể có phần khỏe khoắn hơn, nhưng phiền phức lại ập đến khi làn da nhanh chóng chuyển sang màu đen sạm như cục than. Quá lo lắng vì bị bạn bè xung quanh trêu chọc và xa lánh, anh phải đăng bài lên hội nhóm để xin lời khuyên từ các thành viên khác về cách phơi nắng sao cho không bị đen da.

Cũng có những trường hợp "dở khóc dở cười" vì phơi nắng được chia sẻ trên các hội nhóm

Cũng có trường hợp nam nhân viên văn phòng cho biết mình thường tranh thủ nằm phơi nắng 15 phút ở khu vực sân tập thể và bị bảo vệ "đuổi". Không ít trường hợp kể khi phơi nắng trên đường, nơi công cộng bị người khác dòm ngó, thậm chí là kỳ thị. Có người bị ngứa da, bị đau nhức hoặc khó chịu xương khớp do nằm nhiều khi phơi nắng.

Tuy nhiên, sự lan rộng chóng mặt của trào lưu phơi nắng này đang đặt ra một dấu hỏi rất lớn về tính an toàn và giới hạn thực sự của nó. Việc phơi mình dưới sức nóng kéo dài, thậm chí cố tình chọn những khung giờ nắng gắt liệu có thực sự mang lại tác dụng thần kỳ như lời đồn thổi, hay chỉ là cảm giác dễ chịu tạm thời do nhiệt độ làm dãn cơ? Những vệt cháy nắng, làn da bỏng rát và nguy cơ tổn thương tích tụ đằng sau thói quen này sẽ dẫn người tham gia đến đâu khi niềm tin cảm tính dần vượt qua sự tỉnh táo cần có?

Bức tranh thực trạng phơi nắng đầy màu sắc này vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày, mở ra những góc nhìn cần được soi chiếu kỹ lưỡng hơn bằng khoa học.

Ảnh: Internet