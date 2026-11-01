Chị em thiếu hay đủ estrogen nhìn vào 3 thứ là lộ hết

Nhiều người không biết rằng, sự ổn định nội tiết tố Estrogen không chỉ có thể thay đổi ngoại hình mà còn tác động đến sức khỏe nữ giới.

Những khác biệt về ngoại hình, cấu trúc sinh lý giữa nam và nữ được tạo nên nhờ nhiều yếu tố, bao gồm cả các nội tiết tố. Nếu như với nam giới, nội tiết tố quan trọng nhất là androgen thì ở nữ giới sẽ là estrogen.

Estrogen được sản xuất chủ yếu từ buồng trứng, đóng vai trò quan trọng cho vẻ đẹp, tình dục và sinh sản ở phụ nữ. Sự rối loạn, suy giảm estrogen dẫn đến bệnh tật, tăng cân, lão hóa, loãng xương, ngoại hình nhanh già… cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Muốn biết một người thiếu hay đủ, thừa estrogen thì ngoài cách tìm tới các cơ sở y tế, chúng ta cũng có thể đánh giá sơ bộ dựa trên việc nhìn vào 3 thứ sau đây:

1. Dáng người

Estrogen vốn là một nội tiết tố quan trọng duy trì nét nữ tính của người phụ nữ, thậm chí còn giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn. Vì vậy, khi thiếu hay thừa estrogen đều gây ra những thay đổi về vóc dáng mà chẳng chị em phụ nữ nào mong muốn.

Sự ổn định của estrogen ảnh hưởng rất nhiều tới vóc dáng chị em (Ảnh minh họa)

Ví dụ như khi đột nhiên tăng cân, suy nghĩ đầu tiên trong đầu nhiều chị em sẽ là do ăn quá nhiều, ngồi quá nhiều. Nhưng nếu loại bỏ chúng mà bạn vẫn thấy mình tăng cân nhanh, nhất là chân và bắp tay thì rất có thể là do bị suy giảm estrogen.

Bởi khi bạn thiếu hụt estrogen sẽ gây ra một số rối loạn nội tiết nhất định, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và làm chậm quá trình chuyển hóa chất béo, khiến chất béo tích tụ. Từ đó khiến bạn bị tăng cân bất thường, thậm chí chỉ tăng cân ở một số vị trí nhất định trên cơ thể.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp dư thừa estrogen dẫn tới tăng cân, nhất là mỡ thừa vùng bụng. Lý do là khi estrogen tăng cao quá mức cho phép, cơ thể bạn có thể chuyển hóa glucose trong máu thành mỡ. Các mô mỡ sẽ bị tăng thể tích lên tới bốn lần, vừa ảnh hưởng tới cân nặng, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bên cạnh đó, estrogen đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngực và mông ở nữ. Khi quá trình sản sinh estrogen trong cơ thể không đủ, các mô vú sẽ co lại nhiều hơn, từ đó dẫn tới tình trạng chảy xệ “vòng 1”. Dần dần, nó còn làm cho cơ thể mất cơ bắp và cơ hông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hậu quả là nữ giới sẽ thấy cơ thể khó duy trì đường cong hấp dẫn, lão hóa nhanh hơn. Trong khi người đủ estrogen sẽ thường có “vòng 1” và “vòng 3” nảy nở, đầy đặn nhưng săn chắc.

2. Làn da

Estrogen là nội tiết tố có tác dụng quan trọng đối với làn da của nữ giới. Khi ở trạng thái cân bằng, nội tiết tố nữ estrogen mang đến vẻ đẹp, sự trẻ trung, quyến rũ cho cơ thể và làn da. Tuy nhiên, khi mất đi sự cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là thiếu hụt estrogen thì làn da của bạn sẽ bắt đầu “xuống cấp”.

Người có đủ estrogen sẽ có làn da căng bóng, mềm mại và có độ đàn hồi tốt, ngoại hình trẻ trung lâu hơn. Ngược lại, thiếu estrogen sẽ dẫn tới tình trạng da thô ráp, chảy xệ và độ đàn hồi khá kém. Thậm chí, nhiều chị em sẽ có nhiều nếp nhăn, da lão hóa sớm dẫn tới ngoại hình già trước tuổi, luôn trong trạng thái thiếu sức sống.

Khi bị rối loạn nội tiết tố, làn da của chị em cũng thường trở nên "khó chiều" (Ảnh minh họa)

Đó cũng là lý do vì sao phụ nữ ngoài 40 tuổi thường có nếp nhăn. Bởi vì khi bước vào độ tuổi mãn kinh, nồng độ estrogen bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, nồng độ estrogen quá cao - tức là thừa estrogen cũng gây ra tác động tiêu cực đối với làn da. Ví dụ như khi nữ giới mang thai, estrogen tăng quá cao dẫn tới nám da.

3. Kinh nguyệt

Muốn biết một người phụ nữ có bị rối loạn nội tiết tố, nhất là estrogen hay không thì không thể bỏ qua kiểm tra kinh nguyệt. Bởi nội tiết tố này ảnh hưởng rất lớn tới chu kỳ kinh nguyệt, do đó mà người có nội tiết tố cân bằng, không bị thiếu estrogen sẽ có chu kỳ kinh nguyệt ổn định, ít đau bụng kinh.

Ngược lại, nếu lượng estrogen tiết ra không đủ sẽ gây rối loạn kinh nguyệt, thậm chí là mãn kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ và còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bởi nó có thể dẫn đến mãn kinh sớm hay ngăn ngừa sự rụng trứng và làm cho việc mang thai trở nên khó khăn và có thể dẫn đến vô sinh.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, nếu phụ nữ không rụng trứng thì nghĩa là lượng estrogen và progesterone đều thấp. Nguyên nhân bởi vì estrogen là hormone làm cho niêm mạc tử cung của bạn dày lên hàng tháng, là tiền đề cho quá trình rụng trứng. Nếu bạn có estrogen thấp, lớp niêm mạc của bạn có thể không dày lên đủ để hình thành kinh nguyệt.

Hormone estrogen quá thấp hay quá cao đều có thể gây rồi looạn kinh nguyệt (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nếu estrogen dư thừa quá nhiều, mất kiểm soát thì cũng có thể estrogen dư thừa cũng có thể gây ra các vấn đề về kinh nguyệt. Chẳng hạn như ra huyết giữa kỳ, đa kinh, khiến triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) nặng hơn.

Lưu ý rằng những đặc điểm này không phản ánh chính xác mức độ nội tiết tố estrogen của nữ giới và phải tùy vào từng trường hợp. Nhưng đây cũng là yếu tố đáng để tham khảo thêm, thăm khám bác sĩ kịp thời.