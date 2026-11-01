Phát hiện loại cá bình dân ngoài chợ Việt được Ả Rập Xê Út "săn lùng", tăng mua 231%: Đã ngon còn cực tốt

Tưởng chừng chỉ là món ăn quen thuộc, giá rẻ trong các bữa cơm gia đình tại Việt Nam, loại cá này bất ngờ trở thành mặt hàng thủy sản cực kỳ đắt khách tại thị trường quốc tế, đặc biệt là ở quốc gia giàu có Ả Rập Xê Út.

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt khoảng 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Ả Rập Xê Út nổi lên là một trong những thị trường có mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Chỉ tính riêng trong tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang quốc gia này đạt khoảng 3 triệu USD, ghi nhận mức tăng bứt phá tới 231% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Ả Rập Xê Út đã chi ra khoảng 10 triệu USD (tăng 50% so với cùng kỳ) để "săn lùng" loại cá bình dân này, trong đó cá nguyên con đông lạnh chiếm tới 89% kim ngạch.

Cá rô phi Việt được thị trường Ả Rập Xê Út ưa chuộng (Ảnh minh họa)

Không chỉ riêng Ả Rập Xê Út, dòng cá này còn chinh phục cả những thị trường nổi tiếng khắt khe. Trong khi Ả Rập Xê Út ưu tiên nhập cá rô phi nguyên con đông lạnh về để chế biến các món ăn chín hằng ngày trong gia đình, thì thị trường Nhật Bản lại săn lùng dòng cá rô phi nước lợ cao cấp của Việt Nam để lọc phi lê làm món sushi và sashimi ăn sống trứ danh.

Dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe bất ngờ từ cá rô phi

Sự ưa chuộng từ các thị trường quốc tế xuất phát từ việc cá rô phi có giá thành hợp lý, chất lượng thịt cá thơm ngon, thớ thịt màu trắng ngần đẹp mắt, thịt săn chắc, vị ngọt thanh tự nhiên, ít xương dăm và không bị nồng hôi, giúp các gia đình dễ dàng biến tấu thành đa dạng món ăn hấp dẫn. Đồng thời, loại cá này còn sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Cá rô phi cung cấp lượng đạm sinh học chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, hàm lượng chất béo thấp, giàu axit béo omega 3, omega 6, vitamin D, vitamin B12, cùng hàng loạt khoáng chất quan trọng như selen, phốt pho, kali, magiê, canxi, sắt và niacin (vitamin B3)...

Cá rô phi giá rẻ nhưng rất giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Chính nhờ nguồn vi chất vô cùng phong phú này, cá rô phi mang lại rất nhiều lợi ích vàng cho sức khỏe người tiêu dùng:

- Tăng cường phát triển và phục hồi cơ bắp: Hàm lượng protein dồi dào cùng các axit amin thiết yếu trong cá rô phi giúp xây dựng thớ cơ chắc khỏe và hỗ trợ phục hồi tổn thương sau vận động.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả: Chứa ít calo và chất béo nhưng lại giàu đạm, cá rô phi giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ duy trì vóc dáng và hạn chế cơn thèm ăn.

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Axit béo omega 3 trong thịt cá hỗ trợ giảm lượng mỡ máu triglyceride, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và duy trì huyết áp ổn định.

- Tăng cường mật độ xương khớp: Lượng phốt pho, canxi và vitamin D phong phú giúp hệ xương răng luôn chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi.

- Phòng ngừa lão hóa tế bào: Selen là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong cá rô phi, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương.

Cá rô phi rất đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

- Cải thiện chức năng hệ thần kinh: Nguồn vitamin B12 dồi dào duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và giảm tình trạng mệt mỏi tinh thần.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Sự kết hợp giữa selen, sắt và các khoáng chất giúp củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

- Hỗ trợ hoạt động tuyến giáp: Selen đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa sản xuất hormone tuyến giáp, giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru.

- Tốt cho sức khỏe đôi mắt: Các axit béo thiết yếu cùng vitamin giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ mỏi mắt và thoái hóa điểm vàng ở người già.

- Thúc đẩy tốc độ lành vết thương: Nguồn đạm chất lượng cao cùng kali hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp các mô tổn thương mau hồi phục.

- Ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu: Lượng sắt và vitamin B12 trong cá giúp thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào hồng cầu, hỗ trợ vận chuyển oxy đi nuôi cơ thể.

Cá rô phi mang lại nhiều loại ích sức khỏe (Ảnh minh họa)

- Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu: Cá rô phi không chứa carbohydrate, giúp ổn định chỉ số đường huyết sau ăn, rất thích hợp cho người cần kiểm soát đường huyết.

- Tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ: Nguồn protein dễ tiêu hóa cùng các khoáng chất giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao và thể lực một cách toàn diện.

- Duy trì sự co bóp cơ bắp: Nồng độ kali cao trong thịt cá giúp cân bằng điện giải, ngăn ngừa tình trạng chuột rút và duy trì sự co bóp cơ linh hoạt.

- Giúp làn da khỏe mạnh: Axit béo omega và các chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da.

- Hỗ trợ hạ cholesterol xấu: Việc ăn cá rô phi thay thế cho các loại thịt đỏ chứa nhiều mỡ bão hòa giúp giảm chỉ số cholesterol xấu trong cơ thể.

- Hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn: Các khoáng chất như magiê và B12 hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

- Duy trì năng lượng bền bỉ: Sự kết hợp giữa niacin (vitamin B3) và đạm giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hiệu quả, giữ cơ thể luôn tỉnh táo.

Cá rô phi vốn cực quen thuộc trong mâm cơm người Việt (Ảnh minh họa)

Từ một loại cá bình dân, có giá rẻ ngoài chợ, cá rô phi đang từng bước khẳng định giá trị dinh dưỡng vượt trội và trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chinh phục những thị trường khắt khe trên thế giới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên ăn bao nhiêu tùy thích hay chế biến sao cũng được. Các chuyên gia khuyến nghị ăn cá 2 - 4 lần mỗi tuần với khẩu phần khoảng 100 - 150g cá mỗi bữa nhưng nên đa dạng loại. Ưu tiên chọn nguồn cá tươi sạch, luôn nấu chín kỹ để tránh ký sinh trùng và hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ nhằm bảo toàn tối đa dưỡng chất.