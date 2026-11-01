Cô gái 17 tuổi ung thư tuyến giáp di căn vì mê 1 loại đồ uống, thích làm 1 việc mỗi đêm

Ban đầu chỉ là đi khám dinh dưỡng vì tự ti ngoại hình, cô gái này chẳng ngờ mình mắc ung thư tuyến giáp đã di căn hạch. Người mẹ đi cùng òa khóc nức nở, không thể tin đó là sự thật.

Ung thư tuyến giáp vốn được coi là căn bệnh của người trưởng thành. Thế nhưng những năm gần đây, số lượng người trẻ tuổi, đặc biệt là nữ sinh trung học mắc các rối loạn nội tiết và ung thư tuyến giáp đang có chiều hướng gia tăng. Câu chuyện về cô gái 17 tuổi tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là một lời cảnh báo sâu sắc cho thói quen sinh hoạt tàn phá hệ nội tiết của giới trẻ hiện nay.

Người mẹ gục khóc vì ngỡ ngàng khi biết con mắc ung thư tuyến giáp

Nữ sinh 17 tuổi bước vào phòng khám giảm cân với cân nặng lên tới 73kg. Theo chia sẻ từ bác sĩ Trương Vũ, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, thuộc Trường Y Đại học Tây Hồ (Chiết Giang,Trung Quốc), cô gái trẻ này lúc đầu đi khám tại khoa dinh dưỡng. Lý do là cô cảm thấy mình thừa cân, tự ti về ngoại hình khi sắp lên đại học, nhưng thời gian học rất bận nên muốn tìm phương pháp giảm cân hiệu quả mà ít tốn sức.

Cô gái 17 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp khi đi khám dinh dưỡng để giảm cân (Ảnh minh họa)

Người mẹ đưa con đi khám chỉ nghĩ rằng con gái mình gặp vấn đề về cân nặng do ăn uống hơi nhiều và đang trong tuổi dậy thì nên nội tiết tố thất thường. Thế nhưng, trong quá trình tầm soát sức khỏe định kỳ để lập phác đồ giảm cân, các bác sĩ đột ngột phát hiện một khối u bất thường ở tuyến giáp. Kết quả kiểm tra chuyên sâu khiến tất cả bàng hoàng: khối u ác tính đã đạt kích thước 2cm và di căn hạch bạch huyết khá nghiêm trọng.

Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo con gái còn đang tuổi đi học đã mắc ung thư di căn, người mẹ vì quá sốc và thương con nên đã không kìm được đau đớn mà gục khóc nấc lên ngay tại phòng khám. Càng nghe bác sĩ phân tích bà càng hối hận. Trách con một thì bà trách mình mười. Phần vì quá bận rộn không sát sao sức khỏe của con, phần vì chiều con, thương con học hành vất vả mà để cô ăn uống theo ý thích, không kiểm soát cân nặng.

Sau đó, nữ sinh bắt buộc phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo vét hạch bạch huyết trên diện rộng. Bác sĩ Trương cho biết, ở cô gái trẻ này gần như hội tụ đầy đủ những thói quen xấu phổ biến ở giới trẻ: nghiện trà sữa, mê đồ ngọt, lười vận động và thức khuya chơi điện thoại đến 1 hoặc 2 giờ sáng mỗi đêm. Chưa kể, tính khí cô gái này được chính người mẹ mô tả là có phần nóng nảy, rất dễ cáu giận, cộng thêm áp lực học hành những năm cuối cấp khiến cô thường xuyên căng thẳng mà bỏ bữa chính, chỉ ăn vặt những món mình mê.

Tại sao uống nhiều trà sữa và hay thức khuya gây ung thư tuyến giáp?

Trường hợp giống như nữ sinh 17 tuổi này hóa ra chẳng hề hiếm gặp. Bác sĩ Trương cho biết, tại các phòng khám giảm cân, phụ khoa hay khoa ung bướu, tình trạng người trẻ đi khám rồi phát hiện mắc u tuyến giáp đang ngày càng phổ biến. Trong đó, có không ít người cũng mắc bệnh vì những thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống như cô nữ sinh kể trên. Về trường hợp của cô, ông giải thích:

Nạp quá nhiều đường gây mất cân bằng nội tiết

Việc tiêu thụ trà sữa và đồ ngọt mỗi ngày khiến cơ thể nạp một lượng đường khổng lồ, dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì. Trong y học, béo phì gắn liền với sự suy rối loạn chuyển hóa và mất cân bằng các hormone nội tiết trong cơ thể.

Không riêng trà sữa, nạp quá nhiều đường vốn không tốt cho tuyến giáp (Ảnh minh họa)

Khi hệ nội tiết bị xáo trộn kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái viêm mãn tính, tăng huyết áp và kháng insulin. Những bất ổn nội tiết này không chỉ tạo môi trường thuận lợi cho các tế bào bất thường phát triển thành khối u ở tuyến giáp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan khác.

Thức khuya triền miên làm sụt giảm hormone tuyến giáp

Thói quen ôm điện thoại hoặc thức khuya hoạc bài đến tận 1 hoặc 2 giờ sáng tàn phá nhịp sinh học tự nhiên. Ban đêm là thời điểm quan trọng để tuyến tùng và tuyến giáp tiết ra các hormone cân bằng cơ thể. Việc thiếu ngủ kéo dài gây gián đoạn chu trình tiết hormone, làm suy giảm hệ miễn dịch trầm trọng.

Các bác sĩ cảnh báo rằng thức khuya triền miên kết hợp với ăn uống thất thường sẽ bào mòn sức đề kháng nội tiết, làm tăng nguy cơ phát triển khối u. Đặc biệt, người trẻ tuổi có gen bệnh mạnh hơn nên khi mắc ung thư tuyến giáp thường có nguy cơ di căn hạch bạch huyết cao hơn nhiều so với người lớn tuổi.

Thức khuya gây rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp (Ảnh minh họa)

Lời khuyên từ chuyên gia giúp bảo vệ hệ nội tiết và tuyến giáp

Bác sĩ Trương cảnh báo, các thống kê lâm sàng đang chỉ ra tỷ lệ phát hiện ung thư tuyến giáp gia tăng mạnh nhất ở nhóm tuổi từ 20 đến 39. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh không nên hoảng sợ một cách mù quáng vì hầu hết u tuyến giáp ở trẻ em và thanh thiếu niên đều là lành tính. Quan trọng là phòng ngừa bệnh từ sớm và nhanh chóng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm để điều trị hiệu quả.

Để bảo vệ hệ nội tiết và ngừa ung thư tuyến giáp, bác sĩ Trương đưa ra một vài khuyến cáo quan trọng:

- Nuôi dưỡng hệ nội tiết khỏe mạnh: Hạn chế tối đa các loại đồ uống ngọt, trà sữa và đồ ăn nhanh. Duy trì giấc ngủ trước 23 giờ đêm để cơ thể có thời gian tiết hormone phục hồi tế bào.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Kiểm soát chỉ số BMI để tránh béo phì, giúp hệ chuyển hóa và nội tiết luôn ở trạng thái cân bằng.

- Khám sức khỏe và tầm soát định kỳ: Thường xuyên thực hiện siêu âm tuyến giáp để kiểm tra kích thước, hình thái khối u. Nếu khối u nhỏ dưới 4cm và lành tính, bệnh nhân chỉ cần theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cần hết sức lưu ý đến việc nạp iot hàng ngày (Ảnh minh họa)

- Sử dụng muối iốt đúng cách: Trừ khi được bác sĩ chẩn đoán mắc cường giáp hoặc viêm tuyến giáp Hashimoto, mọi người vẫn nên duy trì sử dụng muối iốt trong khẩu phần ăn hằng ngày để đảm bảo nguyên liệu tổng hợp hormone tuyến giáp.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs, Jimu News