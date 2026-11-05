Khách Tây đến 1 bệnh viện ở Đà Nẵng mổ u tủy sống, sau 2 ngày đã đi lại được: Kinh ngạc vì chỉ mất gần 30 triệu đồng, ở Mỹ tốn ít nhất 910 triệu

Người đàn ông 37 tuổi, người Mỹ, vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Đà Nẵng mới phẫu thuật u tủy sống thành công cho một bệnh nhân người Mỹ với giá chỉ gần 30 triệu đồng. Trong khi nếu làm tại nước Mỹ, bệnh nhân sẽ phải chi trả từ 35.000 đến 60.000 USD (tương đương 910 triệu đến 1,56 tỷ đồng).

Người đàn ông Mỹ nhập viện vì đau lưng, tê bì, yếu 2 chân

Người đàn ông 37 tuổi, người Mỹ, vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

BS.CKI Lê Quang Huy, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ với VTC News, khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Hơn nữa, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, với chiều cao 1,95 m và cân nặng 165 kg (BMI 43,3 kg/m²). Đây là yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Người bệnh phục hồi ổn định sau mổ. (Ảnh: BV)

Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đi lại và sinh hoạt bình thường chỉ sau 2 ngày

Theo nguồn tin từ Sức khỏe đời sống, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày.

TS.BS Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ với Sức khỏe đời sống, việc người bệnh Mỹ lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho ê-kíp phẫu thuật, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã ứng dụng rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị, đặc biệt là các kỹ thuật ghép gan, ghép tủy, ghép tế bào gốc, ghép thận, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn...