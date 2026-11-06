75% phụ nữ đau khi làm "chuyện ấy", bác sĩ nói thẳng: 5 kiểu đau do bệnh tật, cơ thể đang kêu cứu!

Không hiếm chị em cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát khi làm "chuyện ấy". Có người vì chủ quan, có người thì xấu hổ nhưng điểm chung là đến khi phát hiện bệnh tật đều hối hận không ngừng.

Thực tế, "chuyện ấy" vốn là trải nghiệm gắn kết tình cảm và mang lại khoái cảm cho cả hai. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức từ Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), có tới 75% phụ nữ từng trải qua cảm giác đau đớn khi quan hệ ít nhất một lần trong đời, và gần 30% chị em thừa nhận cảm thấy khó chịu trong lần gần nhất.

Các bác sĩ sản phụ khoa khẳng định rằng, một vài cơn đau nhẹ thoáng qua có thể xuất phát từ việc thiếu kích thích hoặc sai tư thế. Thế nhưng, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, mức độ đau tăng dần khiến cuộc yêu trở thành nỗi ám ảnh, chị em tuyệt đối không được chủ quan chịu đựng.

Dưới đây là 5 biểu hiện đau rát khi quan hệ rất có thể là lời kêu cứu của cơ thể trước bệnh tật, chị em cần đi khám càng sớm càng tốt:

1. Đau buốt rát kèm cảm giác buồn tiểu liên tục sau khi quan hệ

Nếu chỉ vài giờ hoặc một ngày sau khi thân mật, bạn bắt đầu thấy xuất hiện cảm giác nóng rát mỗi lần đi tiểu, tiểu rắt, tiểu buốt nhiều lần, nguyên nhân rất có thể xuất phát từ hệ tiết niệu.

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Quá trình di chuyển và ma sát khi làm "chuyện ấy" có thể tác động vật lý lên vùng niệu đạo mỏng manh, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập thẳng vào đường tiết niệu. Bác sĩ Mary Jane Minkin từ Đại học Y Yale (Mỹ) lưu ý, nếu hiện tượng đau buốt kèm đi tiểu khó chịu này lặp đi lặp lại sau mỗi lần quan hệ, bạn cần thực hiện xét nghiệm nước tiểu để điều trị triệt để bằng kháng sinh thích hợp, tránh để vi khuẩn tấn công ngược lên gây viêm thận.

2. Đau sâu trong tử cung khi thâm nhập

Kiểu đau này xuất hiện khi sự thâm nhập đi sâu vào bên trong, gây ra cảm giác đau tức ngắt quãng hoặc đau âm ỉ ở vùng bụng dưới.

Hiện tượng này xảy ra khi có sự va chạm trực tiếp vào vùng cổ tử cung hoặc đáy chậu. Tiến sĩ Lauren Streicher từ Đại học Northwestern (Mỹ) phân tích rằng, nếu cơn đau đi kèm với tình trạng đau bụng kinh dữ dội, rong kinh kéo dài, nguyên nhân cao là do u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung hoặc viêm vùng chậu mạn tính. Các khối u xơ chèn ép và làm thay đổi cấu trúc không gian trong khung chậu, khiến mỗi chuyển động sâu đều gây áp lực đè nén lên các cơ quan nội tạng.

3. Đau theo kiểu khô rát kéo dài dù đã dùng chất bôi trơn hỗ trợ

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Cảm giác đau rát như bị ma sát giấy nhám ngay từ bước đầu thâm nhập là tình trạng vô cùng phổ biến. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc sụt giảm nồng độ nội tiết tố estrogen, khiến niêm mạc âm đạo bị khô, mỏng và dễ tổn thương.

Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ sau sinh, người trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc những chị em sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày kéo dài. Bác sĩ Mary Jane Minkin cho biết thêm, khi lượng dịch nhờn tự nhiên không đủ, ma sát cơ học sẽ gây đau đớn tột cùng. Nếu bạn đã cố gắng sử dụng thêm các loại gel bôi trơn hỗ trợ nhưng vẫn thấy đau rát dai dẳng, đây là lúc cần đi kiểm tra nội tiết tố.

4. Đau nhói dữ dội như dao cắt và tái phát liên tục

Nếu mỗi lần làm "chuyện ấy", bạn đều phải trải qua những cơn đau nhói dữ dội, đau buốt như có vật nhọn đâm vào và buộc phải dừng lại giữa chừng, đây chắc chắn không phải là sự khó chịu thông thường.

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Tiến sĩ Lauren Streicher chỉ ra rằng, dạng đau nhói lặp đi lặp lại này là phản ứng cảnh báo của tình trạng co thắt cơ sàn chậu hoặc tổn thương dây thần kinh vùng chậu. Ở một số phụ nữ, căng thẳng tâm lý kéo dài hoặc những tổn thương trong quá khứ khiến các cơ vùng chậu tự động co cứng vô thức mỗi khi có sự tiếp xúc. Việc khám chuyên khoa sẽ giúp bác sĩ xác định chính xác tổn thương vật lý hay vấn đề tâm lý để có phác đồ điều trị phù hợp.

5. Đau rát kèm chảy máu hoặc khí hư có mùi lạ

Sau cuộc yêu, nếu phát hiện có máu dính trên ga giường, khí hư đổi sang màu vàng xanh, đóng cặn hoặc có mùi hôi nồng khó chịu, bạn cần lập tức gác lại mọi việc để đi khám phụ khoa.

Hiện tượng này không đơn thuần là sự trầy xước nhẹ do ma sát. Đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng viêm cổ tử cung, viêm âm đạo do nấm, vi khuẩn hoặc thậm chí là các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Khi cổ tử cung đang trong trạng thái viêm sưng, chỉ cần sự va chạm nhẹ trong quá trình làm "chuyện ấy" cũng đủ khiến các mạch máu nhỏ bị vỡ và chảy máu. Việc tầm soát HPV và xét nghiệm dịch âm đạo là bước bắt buộc để loại bỏ nguy cơ bệnh biến tiến triển xấu.

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Lời khuyên từ bác sĩ để bảo vệ sức khỏe phụ khoa

Đau đớn không bao giờ là một phần bắt buộc phải có khi làm "chuyện ấy". Đừng để sự ngại ngùng biến cuộc yêu thành sự chịu đựng âm thầm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hạnh phúc lứa đôi. Để việc khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, các bác sĩ khuyên bạn nên thực hiện các lưu ý sau:

- Ghi chép lại chi tiết: Hãy chủ động theo dõi và ghi lại thời điểm xuất hiện cơn đau, vị trí đau (đau nông bên ngoài hay đau sâu bên trong), tần suất quan hệ và thời điểm chu kỳ kinh mở rộng trong khoảng 2 - 3 tuần.

- Không tự ý dùng thuốc: Tuyệt đối không tự mua các loại dung dịch rửa hoặc thuốc đặt âm đạo khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tránh làm thay đổi môi trường pH tự nhiên.

- Thăm khám định kỳ: Thực hiện khám phụ khoa, soi cổ tử cung và tầm soát ung thư định kỳ ít nhất 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn trước khi chúng gây ra đau đớn. Đi khám ngay khi gặp bát thường, nhất là 5 kiểu đau trên.

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