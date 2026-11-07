Người đàn ông 30 tuổi đột ngột tử vong, "hé lộ" thói quen ăn sáng nhiều người thích

Một người đàn ông 30 tuổi ở Trung Quốc đột ngột tử vong vì biến chứng tiểu đường, bác sĩ phát hiện thói quen ăn sáng suốt 5 năm với món ăn quen thuộc đáng chú ý.

Người đàn ông mới 30 tuổi sống ở Trung Quốc tưởng chừng khỏe mạnh, bất ngờ tử vong vì biến chứng tiểu đường, khiến bác sĩ không khỏi xót xa khi phát hiện thói quen ăn sáng suốt 5 năm của anh có liên quan đến hai món ăn quen thuộc mà rất nhiều người vẫn vô tư sử dụng mỗi ngày. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh về những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Trần, sống tại Hà Nam, là nhân viên văn phòng, chưa từng phát hiện vấn đề sức khỏe đáng chú ý qua các lần khám định kỳ. Anh vẫn duy trì thói quen ăn đủ ba bữa mỗi ngày.

Tuy nhiên, một buổi sáng khi đang làm việc, anh bất ngờ buồn nôn dữ dội, nôn liên tục rồi gục xuống bàn và rơi vào hôn mê. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu sống. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Đây là biến chứng cấp tính nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng, khiến đường huyết tăng cao và cơ thể phải phân giải chất béo để tạo năng lượng. Quá trình này sản sinh nhiều thể ceton, khiến máu bị nhiễm axit, gây mất nước, rối loạn điện giải và có thể dẫn đến suy đa cơ quan.

Đáng lo ngại, anh Trần không hề biết mình mắc tiểu đường. Trước đó, anh từng có biểu hiện mệt mỏi, khô miệng, thường xuyên khát nước và đi tiểu đêm nhưng không chú ý.

Ăn đồ chiên rán quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý qua tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện trong khoảng 5 năm, bữa sáng của anh Trần thường chỉ gồm bánh mì ngọt hoặc bánh kếp chiên, ăn kèm nước ngọt đóng chai.

Đây là hai nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên hạn chế:

Đồ ăn, thức uống chứa nhiều đường

Bánh mì ngọt, bánh kem, trà sữa và nước ngọt thường chứa nhiều đường bổ sung nhưng ít chất xơ. Tiêu thụ thường xuyên có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đồng thời góp phần gây tăng cân, kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ

Quẩy chiên, bánh rán, bánh kếp chiên và các món bột mì ngập dầu thường chứa nhiều năng lượng, chất béo và tinh bột tinh chế. Nếu ăn thường xuyên, kết hợp với lối sống ít vận động, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng không có một món ăn riêng lẻ nào được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra tiểu đường. Nguy cơ mắc bệnh còn phụ thuộc vào di truyền, cân nặng, chế độ dinh dưỡng và thói quen vận động.

Ăn sáng thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Để kiểm soát đường huyết tốt hơn, mỗi người nên ưu tiên những thực phẩm giàu chất xơ, protein và hạn chế đường bổ sung.

Thay bánh ngọt bằng khoai lang, ngô, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám. Bổ sung trứng luộc, sữa không đường, sữa chua không đường cùng rau xanh, cà chua và dưa chuột để bữa sáng cân bằng dinh dưỡng hơn. Đồng thời, nên uống nước lọc thay cho nước ngọt đóng chai.

Ngoài ra, cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo tiểu đường như khát nước liên tục, đi tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài hoặc nhìn mờ. Khi xuất hiện các triệu chứng này, hãy đến cơ sở y tế kiểm tra đường huyết.

Theo Sohu các chuyên gia khuyến cáo để gìn giữ sức khỏe nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.