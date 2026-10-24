Cậu bé 14 tuổi đã suy thận, người mẹ òa khóc khi biết 3 món thường cho con ăn là "sát thủ"

Đây thật sự là một lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về chế độ ăn uống của con trẻ. Người mẹ trong câu chuyện chiều con, nhưng lại đang hại con mà không biết!

Năm 12 tuổi, Tiểu Hà (Trung Quốc) Háo hức bước vào cánh cổng trường trung học cơ sở, cậu bé như con chim non tung tăng giữa bầu trời tự do với bạn bè, thầy cô mới. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sự khác biệt giữa môi trường học tập mới với lịch học dày đặc, ở ký túc xá đông đúc và thiếu những bữa cơm nhà khiến Tiểu Hà rơi vào khủng hoảng. Cậu bé sụt cân nhanh, lúc nào trông cũng mệt mỏi khiến bố mẹ vô cùng xót xa.

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Sau khi bàn bạc với chồng, mẹ Tiểu Hà quyết định thuê nhà gần trường, tự tay chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho con. Được mẹ chăm sóc chu đáo, Tiểu Hà như cây khô được tưới nước. Em ăn ngon, ngủ đủ giấc, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Mẹ Tiểu Hà dù vất vả nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ, chị cảm thấy mọi nhọc nhằn đều tan biến.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tiểu Hà nay đã là cậu học trò lớp 9. Cậu bé ngày nào giờ đã ra dáng thanh niên, chín chắn và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, mẹ Tiểu Hà lại nhận thấy con trai có nhiều biểu hiện lạ: Ăn ít hơn, thường xuyên mệt mỏi, uể oải, khác hẳn với hình ảnh năng động trước đây. Gương mặt cậu bé xanh tái, mí mắt sưng húp.

Khi được mẹ hỏi han, Tiểu Hà chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng bản thân chỉ hơi mệt, cần nghỉ ngơi thêm. Lo lắng cho sức khỏe của con, mẹ Tiểu Hà quyết định đưa em đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy làn da Tiểu Hà khô ráp, bong tróc, xuất hiện nhiều vết bầm tím. Đặc biệt, phần chân của em sưng to bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chức năng thận của cậu bé 14 tuổi này suy giảm nghiêm trọng, lượng creatinin trong máu tăng cao. Bác sĩ kết luận Tiểu Hà bị suy thận, cần phải lọc máu ngay lập tức.

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Nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của con, mẹ Tiểu Hà như chết lặng. Chị không thể tin nổi đứa con trai vàng bạc của mình lại mắc phải căn bệnh suy thận quái ác. Chị vừa khóc lóc vừa gặng hỏi bác sĩ, liệu có chẩn đoán nhầm lẫn gì không vì suy thận là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi.

Bác sĩ khẳng định kết quả chẩn đoán là chính xác, đồng thời giải thích thêm: Suy thận tuy phổ biến ở người lớn tuổi nhưng không có nghĩa người trẻ tuổi không mắc bệnh. Thói quen thức khuya học bài, ngồi lâu một chỗ của Tiểu Hà là một trong những nguyên nhân làm tăng gánh nặng cho thận. Đặc biệt, chế độ ăn uống thiếu khoa học là tác nhân hàng đầu gây suy thận.

3 "sát thủ" gây suy thận từ món ngon của mẹ

Khi nghe bác sĩ nói bệnh thận của con trai một phần lướn đến từ chế độ ăn uống, mẹ Tiểu Hà lên tiếng phản bác ngay. Cô cho rằng, bản thân luôn tự tay chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho con trai. Tuy nhiên, bác sĩ lại chỉ ra 3 món người mẹ này thường xuyên cho con ăn để bồi bổ và giảm căng thẳng lại chính là "sát thủ thầm lặng" gây hại cho thận:

1. Trứng bắc thảo: Nguy cơ nhiễm độc chì và tổn thương ống thận

Trứng bắc thảo sản xuất theo phương pháp thủ công thường chứa ô-xít chì (PbO) nhằm thúc đẩy quá trình đông đặc. Chì là kim loại nặng rất khó đào thải, khi nạp vào cơ thể thường xuyên sẽ tích tụ lại và trực tiếp tấn công các tế bào ống thận, dẫn đến viêm thận kẽ và suy giảm chức năng lọc. Ngoài ra, lượng muối và chất kiềm cao trong quá trình ủ trứng cũng bắt thận phải hoạt động quá tải để cân bằng nội môi.

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2. Nước ngọt có gas: Bẫy đường, axit và nguy cơ sỏi thận

Thói quen uống nước ngọt thay nước lọc khiến hệ tiết niệu của trẻ chịu áp lực nặng nề. Axit photphoric và đường fructose trong nước ngọt làm tăng nồng độ photphat cùng axit uric trong nước tiểu, rất dễ kết hợp với canxi để hình thành sỏi thận. Bên cạnh đó, lượng đường đơn quá cao làm gia tăng nguy cơ béo phì, gây tổn thương và xơ hóa các màng lọc cầu thận. Việc thiếu nước lọc còn khiến nước tiểu cô đặc, đẩy nhanh quá trình kết tinh sỏi.

3. Thịt chế biến sẵn: "Cơn bão" muối và phụ gia hóa học

Xúc xích, lạp xưởng hay thịt xông khói đều chứa hàm lượng natri vượt ngưỡng an toàn. Lượng muối quá cao làm tăng huyết áp và thể tích tuần hoàn, gây xơ cứng các mao mạch mỏng mong ở thận. Đặc biệt, các hợp chất photphat vô cơ dùng để tạo độ giòn dai trong thịt chế biến sẵn sẽ hấp thu gần như hoàn toàn vào máu, buộc hệ thống lọc của thận phải căng mình làm việc liên tục để đào thải.

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Cuối cùng, vị bác sĩ gửi lời khuyên đến tất csr các bậc phụ huynh rằng chăm sóc con cái là một hành trình cần sự thấu hiểu và kiến thức chuẩn xác. Để bảo vệ đôi thận của trẻ, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn uống thanh nhẹ từ thực phẩm tươi sống, hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn và duy trì thói quen uống đủ nước lọc mỗi ngày. Hãy giúp con giải tỏa áp lực học tập bằng những hoạt động thể chất lành mạnh hoặc những đĩa trái cây tươi giàu vitamin, thay vì biến các món ăn nhanh nhiều gia vị thành công cụ giải tỏa căng thẳng.

Nguồn và ảnh: Zhihu, The Paper