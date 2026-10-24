Sáng thức dậy mà cảm nhận được 4 thứ thì XIN CHIA BUỒN! Bệnh thận đang lớn lên từng ngày trong cơ thể

Buổi sáng sau khi thức dậy và chưa ăn sáng là “thời điểm vàng” để tự kiểm tra sức khỏe. Nếu có 4 dấu hiệu này thì rất có thể thận của bạn đang bị bệnh tật bủa vây.

Buổi sáng ngay sau khi thức dậy là thời điểm cơ thể bộc lộ rõ nhất tình trạng sức khỏe, nhất là với thận. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người lại chủ quan hoặc cho rằng đó là những bất thường do cơ thể mệt mỏi, chưa kịp thích nghi sau giấc ngủ. Từ đó bỏ lỡ nhiều dấu hiệu bệnh thận quan trọng. Vì vậy, nếu nhận ra cơ thể có đặc điểm này mỗi sáng thì cần sớm đi khám thận ngay:

1. Sưng phù ở một số nơi trên cơ thể

Hiện tượng sưng phù ở mặt, đặc biệt là vùng quanh mắt, hoặc sưng ở bàn chân, mắt cá chân và bàn tay vào buổi sáng không phải lúc nào cũng vô hại. Nếu tình trạng này không tự biến mất sau một vài giờ hoặc liên tục lặp lại nhiều ngày, đó có thể là dấu hiệu thận đang gặp vấn đề.

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Thận kém dẫn đến việc lọc máu không hiệu quả, khiến chất lỏng và chất thải tích tụ trong cơ thể. Ngoài ra, suy giảm chức năng thận còn gây rò rỉ một lượng lớn protein qua nước tiểu, làm tăng khả năng phù nề.

2. Đi tiểu bất thường

Các bất thường khi tiểu tiện, đặc biệt là vào lần tiểu đầu tiên sau khi thức dậy, là dấu hiệu quan trọng của bệnh thận.

Ở mức độ nhẹ, bạn có thể cảm thấy rất buồn tiểu hoặc tiểu gấp. Khi tổn thương thận ở mức độ trung bình, có thể xuất hiện cảm giác tiểu không tự chủ, tiểu không hết, hoặc tiểu khó/tiểu rắt, kèm theo nước tiểu có nhiều bọt và màu sắc đậm hơn bình thường. Trong trường hợp bệnh thận nặng, bạn sẽ trải qua cảm giác đau buốt khi đi tiểu, nước tiểu có mùi hôi tanh, thậm chí có máu hoặc không thể tiểu được.

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3. Sắc mặt kém, cơ thể mệt mỏi bất thường

Dù đã ngủ đủ giấc, nếu mỗi buổi sáng bạn vẫn cảm thấy cơ thể rã rời, thiếu năng lượng, hãy cẩn trọng. Đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh thận, đặc biệt là suy thận.

Khi chức năng thận suy giảm, các độc tố khó được đào thải khỏi cơ thể, tích tụ lại và gây ra cảm giác mệt mỏi dai dẳng. Sự mệt mỏi này thường biểu hiện rõ rệt cả ra bên ngoài qua sắc mặt: da mặt có thể sạm hơn, quầng thâm dưới mắt đậm màu, bọng mắt to và tổng thể khuôn mặt trông uể oải, thiếu sức sống.

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4. Đau nhức ở thắt lưng và/hoặc chân

Nếu bạn thường xuyên bị đau nhức ở vùng thắt lưng hoặc bắp chân vào buổi sáng khi thức dậy, mà đã loại trừ các nguyên nhân thông thường như nằm sai tư thế hay chấn thương, bạn nên xem xét khả năng liên quan đến thận.

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Thận nằm ở vị trí gần thắt lưng, nên khi cơ quan này bị tổn thương, cơn đau vùng thắt lưng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, chức năng thận suy giảm sẽ làm mất cân bằng muối, nước và điện giải trong cơ thể, dẫn đến tình trạng ứ dịch, gây ra đau mỏi ngang thắt lưng hoặc chuột rút ở chân mỗi sáng.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Sohu