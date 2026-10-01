Bí quyết "lội ngược dòng" tuổi tác của nữ MC 65 tuổi: Trẻ trung từ vóc dáng đến tinh thần

Thay vì quay lại với lịch trình làm việc bận rộn, bà muốn tranh thủ những năm tháng còn khỏe mạnh để đi đây đi đó, tận hưởng cuộc sống theo cách mình thích.

Ở tuổi 65, nữ MC Phương Phương Phương (Fang Fang Fang) vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng cân đối và đặc biệt yêu thích vận động. Tuy nhiên, sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh, bà không có ý định trở lại với công việc dẫn chương trình, dù từng là gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện giải trí lớn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Lý do được nữ MC chia sẻ khá thẳng thắn: “Tôi không còn đủ thể lực nữa, giờ đã có thẻ dành cho người cao tuổi rồi”. Thay vì quay lại với lịch trình làm việc bận rộn, bà muốn tranh thủ những năm tháng còn khỏe mạnh để đi đây đi đó, tận hưởng cuộc sống theo cách mình thích.

65 tuổi vẫn bận rộn đi khắp nơi, mê chơi pickleball

Phương Phương Phương gia nhập làng giải trí hơn 40 năm trước, từng là gương mặt dẫn chương trình được yêu thích tại nhiều lễ trao giải lớn. Sau khi kết hôn với doanh nhân Daniel năm 1996, bà dần rút lui khỏi showbiz và chuyển đến Thượng Hải sinh sống.

Những năm gần đây, bà cùng chồng trở về Đài Loan sinh sống. Dù nhận được câu hỏi về khả năng tái xuất nhiều lần, nữ MC vẫn không mấy hào hứng. Bà cho biết lịch trình hiện tại đã kín với những chuyến đi và các hoạt động yêu thích.

Vài tháng trước, bà vừa khám phá Tân Cương; tuần trước lại có chuyến đi kéo dài 10 ngày qua Thượng Hải và Đại Lý, Vân Nam. Tháng tới, bà dự định đến Nhật Bản, sau đó tiếp tục sang Hong Kong. “Bây giờ vẫn còn đi lại được thì cứ tranh thủ đi chơi”, bà chia sẻ.

Không chỉ mê du lịch, Phương Phương Phương còn yêu thích pickleball - môn thể thao dùng vợt đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bà dự kiến tham gia một giải đấu phối hợp tổ chức cùng chính quyền thành phố Đài Bắc vào tháng 12.

Không muốn tái xuất vì muốn dành thời gian cho bản thân

Dù vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, Phương Phương Phương cho biết bà không muốn quay lại guồng quay công việc. Với bà, thời gian dành cho những chuyến đi và sở thích cá nhân hiện còn chưa đủ, nên việc nhận thêm lịch dẫn chương trình không phải ưu tiên.

Nữ MC cũng thừa nhận thể lực ở tuổi 65 không còn như trước. Ngay cả khi lên kế hoạch du lịch, bà cũng không dám sắp xếp quá dày đặc vì lo cơ thể không theo kịp lịch trình.

Câu chuyện của Phương Phương Phương gợi ra một góc nhìn gần gũi về tuổi già: Khi đã đi qua nhiều năm tháng bận rộn với công việc và gia đình, việc chủ động lựa chọn nhịp sống phù hợp, dành thời gian cho sở thích cá nhân cũng là một cách tận hưởng tuổi trung niên và cao tuổi.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ chấn thương đầu gối, vai khi chơi pickleball

Theo bác sĩ Trương Thế Thăng, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trường Canh Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc), các môn thể thao dùng vợt như pickleball và cầu lông đòi hỏi người chơi chạy, đổi hướng đột ngột, vung vợt và thực hiện những động tác cứu bóng. Điều này có thể làm tăng áp lực lên khớp gối và khớp vai.

Những chấn thương có thể gặp gồm tổn thương sụn chêm, đứt dây chằng chéo ở đầu gối, viêm gân cơ nhị đầu và viêm gân chóp xoay ở vai. Người từng bị tổn thương dây chằng hoặc sụn chêm càng cần thận trọng khi tham gia các môn vận động có cường độ cao.

4 lưu ý giúp người trung niên, cao tuổi chơi thể thao an toàn

Khởi động khoảng 10 phút trước khi chơi: Xoay nhẹ cổ tay, cổ chân, khớp gối và khớp vai, kết hợp các động tác làm nóng cơ thể để chuẩn bị cho vận động.

Chườm lạnh khi cần thiết: Nếu xuất hiện đau hoặc sưng sau khi chơi, có thể chườm lạnh qua một lớp khăn trong khoảng 10-15 phút. Không đặt đá trực tiếp lên da. Nếu đau nhiều, sưng rõ hoặc khó vận động, nên đi khám thay vì chỉ tự xử lý tại nhà.

Điều chỉnh cường độ phù hợp: Người lớn tuổi không nhất thiết phải thi đấu quyết liệt như người trẻ. Hãy chọn nhịp độ vừa sức, nghỉ ngơi khi mệt và tránh cố gắng thực hiện những động tác quá khó.

Thận trọng nếu từng bị chấn thương: Người có tiền sử tổn thương đầu gối hoặc vai nên được bác sĩ đánh giá trước khi chơi những môn thể thao có nhiều động tác xoay người, đổi hướng nhanh. Có thể sử dụng dụng cụ hỗ trợ khớp khi phù hợp, nhưng không nên xem đây là cách thay thế cho việc điều chỉnh cường độ vận động.

Ở tuổi trung niên và cao tuổi, duy trì vận động đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là chơi thật nhiều hay đổ thật nhiều mồ hôi, mà là vận động phù hợp với thể lực, biết nghỉ ngơi và lắng nghe những tín hiệu cảnh báo của cơ thể.