Hôm nay, Vinh Hiển - Minh Quân bước vào tứ kết PPA Hong Kong, gặp Patriquin - Staksrud

Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân tiếp tục gây ấn tượng khi lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết đôi nam tại một giải PPA 1500.

Ngày hôm qua 22/10, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chiến thắng 2-0 trước Augustus Ge - Armaan Bhatia tại vòng 16 nội dung đôi nam PPA Hong Kong Slam 2026, với tỷ số các set lần lượt là 11-5 và 13-11.

Sau set đầu tiên thắng tương đối dễ dàng, bộ đôi Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn ở set hai. Augustus Ge và Armaan Bhatia liên tục bám đuổi, buộc Vinh Hiển - Minh Quân phải bước vào những điểm số quyết định. Tuy nhiên, hai tay vợt Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung để giành chiến thắng 13-11, qua đó chính thức góp mặt ở tứ kết.

Đáng chú ý, đây đã là giải PPA 1500 thứ hai liên tiếp Vinh Hiển và Minh Quân tiến đến vòng đấu dành cho 8 cặp đôi mạnh nhất. Chỉ một tuần trước, tại PPA Australia Pickleball Cup 1500 diễn ra ở Brisbane, bộ đôi Việt Nam cũng gây ấn tượng khi đánh bại Zane Navratil - Lực Phạm để vào tứ kết. Họ chỉ chịu dừng bước trước hai tay vợt hàng đầu nước Mỹ là Connor Garnett - Dylan Frazier.

Việc liên tiếp lọt vào tứ kết tại hai giải PPA 1500, giải đấu có điểm số cao và quy tụ nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới, là dấu hiệu tích cực cho thấy sự ổn định của Vinh Hiển và Minh Quân ở nội dung đôi nam. Trước đó, hai tay vợt từng cùng nhau giành chức vô địch tại các chặng PPA Tour Asia, nhưng những giải đấu cấp độ 1500 đang đặt ra thử thách lớn hơn đáng kể.

Tại Hong Kong, thử thách tiếp theo của bộ đôi Việt Nam sẽ là Hayden Patriquin - Federico Staksrud, cặp hạt giống số 2 của giải. Đây là hai ngôi sao quen thuộc trên hệ thống PPA Tour Mỹ, sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Dù phải đối mặt với thử thách rất lớn, việc liên tiếp tiến sâu tại hai giải đấu cấp độ 1500 cho thấy Vinh Hiển - Minh Quân đang có những bước tiến đáng ghi nhận.