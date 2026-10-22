Tỷ phú bóng đá cầu hôn bạn gái giấu kín nhiều năm, David Beckham cũng phải chúc mừng

Dàn sao thế giới rần rần chúc phúc cựu sao Arsenal Flamini tuyên bố đính hôn.

Kể từ khi chính thức treo giày, Mathieu Flamini không chỉ gặt hái thành công rực rỡ trên thương trường mà giờ đây, cựu tiền vệ Arsenal còn chuẩn bị bước vào một chương mới trong cuộc đời. Ở tuổi 42, người hùng biểu tượng một thời của Pháo thủ đã chính thức thông báo đính hôn với người bạn gái vốn được anh giữ kín riêng tư trong suốt nhiều năm.

Màn cầu hôn lãng mạn diễn ra tại một địa điểm đẹp như tranh vẽ trên hòn đảo Corsica thuộc nước Pháp. Chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ lên trang Instagram cá nhân, cựu danh thủ người Pháp viết dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Vũ trụ đã mất một thời gian dài để các ngôi sao chiếu mệnh hội tụ, nhưng có những điều hoàn toàn đáng để chờ đợi. Cô ấy đã nói đồng ý".

Mathieu Flamini cầu hôn bạn gái thành công (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Flamini nhanh chóng nhận được cơn mưa lời chúc từ đông đảo đồng nghiệp và các nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá. Cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham - người từng thi đấu cùng Flamini tại AC Milan đã sớm gửi lời chúc mừng đến người đồng đội cũ. Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc của Arsenal như Lukas Podolski hay huyền thoại Ray Parlour cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cặp đôi.

Bên cạnh cuộc sống riêng tư hạnh phúc, Flamini từ lâu đã khiến công chúng ngỡ ngàng bởi sự nghiệp kinh doanh vô cùng mát tay. Sau khi rời xa sân cỏ, anh hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 10 tỷ bảng Anh. Năm 2008, anh cùng doanh nhân người Ý Pasquale Granata đồng sáng lập GF Biochemicals - công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các hóa chất xanh thay thế cho gốc dầu mỏ. Hiện tại, cựu tiền vệ này đang giữ vai trò Giám đốc điều hành (CEO) của doanh nghiệp vô cùng thành công này.

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Flamini trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ quê nhà Marseille trước khi chuyển đến Bắc London. Trải qua hai giai đoạn khoác áo Arsenal, anh có tổng cộng 246 lần ra sân, đóng góp 13 bàn thắng, 11 đường kiến tạo, đồng thời cùng Pháo thủ 3 lần giơ cao chiếc Cúp FA và 2 lần giành Siêu cúp Anh (Community Shield). Xen giữa hai khoảng thời gian cống hiến cho Arsenal là 5 năm anh thi đấu cho gã khổng lồ nước Ý AC Milan.

Sau khi rời Arsenal, Flamini tiếp tục thi đấu cho Crystal Palace và sau đó là Getafe tại Tây Ban Nha. Cựu tuyển thủ Pháp (với 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) chính thức tuyên bố giải nghệ vào năm 2019 để tập trung toàn bộ thời gian cho sự nghiệp kinh doanh và những dự án cá nhân.