Tuyển thủ Hàn Quốc Hwang Hee-chan lên tiếng về cáo buộc lừa đảo

Tuyển thủ Hàn Quốc Hwang Hee-chan phủ nhận cáo buộc "lạm quyền tài trợ siêu xe", tuyên bố khởi kiện ngược công ty truyền thông.

Tiền đạo đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc thuộc CLB Wolverhampton – Hwang Hee-chan mới đây đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo cáo buộc về việc "lạm dụng quyền lực" và "lừa đảo" liên quan đến dịch vụ tài trợ siêu xe. Nam cầu thủ khẳng định những thông tin lan truyền trên truyền thông là sai sự thật, đồng thời thông báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý quyết liệt.

Hwang Hee-chan lên tiếng phủ nhận cáo buộc (Ảnh: Osen)

Vụ việc bắt đầu bùng nổ sau khi trang tin giải trí Dispatch đưa tin rằng đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe sang Bahana đã đệ đơn kiện Hwang Hee-chan lên Cảnh sát Thành phố Seoul. Theo phía Bahana, họ đã ký hợp đồng hỗ trợ hàng chục lượt xe sang cho phía chân sút sinh năm 1996 trong khoảng thời gian một năm. Tuy nhiên, công ty này cáo buộc nam cầu thủ không hoàn thành nghĩa vụ quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội theo thỏa thuận, liên tục làm hư hỏng phương tiện và thậm chí đòi hỏi dịch vụ phục vụ cho các lịch trình cá nhân nằm ngoài phạm vi hợp đồng.

Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Hwang Hee-chan – Bida HSC Corporation đã lập tức lên tiếng phản bác toàn bộ cáo buộc. Đại diện nam cầu thủ khẳng định đây là hành vi cố tình bịa đặt và lan truyền thông tin sai sự thật nhằm lợi dụng danh tiếng cũng như hình ảnh của một tuyển thủ quốc gia để giải quyết những khó khăn tài chính riêng của phía công ty xe.

Làm rõ cụ thể về vụ việc một chiếc Ferrari bị hỏng trên đường, phía công ty quản lý giải thích rằng Hwang Hee-chan đã chủ động liên lạc với đại diện bên cung cấp dịch vụ và kiên nhẫn chờ đợi trong xe. Do phương tiện cứu hộ đến quá chậm trong điều kiện giao thông nguy hiểm, nam cầu thủ mới di chuyển sang một nhà hàng gần đó để tiếp tục đợi. Phía công ty quản lý cũng nhấn mạnh sự cố chết máy xảy ra là do đơn vị tài trợ đã không hướng dẫn đầy đủ các lưu ý vận hành xe cho người sử dụng.

Đối với các tranh cãi về việc "lạm quyền" để nhận dịch vụ miễn phí cho người thân, phía Hwang Hee-chan cho biết điều khoản hợp đồng quy định rõ ràng rằng đối tượng áp dụng dịch vụ bao gồm tuyển thủ, gia đình trực hệ và công ty quản lý. Do đó, hoàn toàn không có việc yêu cầu các quyền lợi nằm ngoài hợp đồng. Đồng thời, phía nam cầu thủ còn tố ngược đơn vị cung cấp xe đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền hình ảnh khi tự ý sử dụng hình ảnh của Hwang Hee-chan để quảng bá ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt, cũng như che giấu thông tin công ty ngừng hoạt động trong thời hạn hợp đồng.

Hiện tại, phía công ty đại diện của Hwang Hee-chan khẳng định sẽ chủ động nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ danh dự của nam cầu thủ và làm rõ toàn bộ sự thật.