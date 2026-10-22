Khánh Thi không ngờ về Phan Hiển

Khánh Thi "dở khóc dở cười" vì nhận xét của Phan Hiển.

Biến hóa ấn tượng trong bộ ảnh phong cách "nàng thơ nước Pháp", Khánh Thi nhận về vô số lời khen bởi nhan sắc mặn mà và thần thái thăng hoa. Không chỉ gây chú ý bằng màn tương tác dí dỏm đời thường, Phan Hiển còn khiến người hâm thích thú khi dành cho bà xã những lời nhắn gửi chân thành, trân trọng cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn của cô. Trong từng khoảnh khắc, bà mẹ ba con khéo léo chọn trang phục tối giản nhưng tôn trọn vóc dáng quyến rũ cùng phong thái sang trọng.

Nhan sắc ngọt ngào của kiện tướng Khánh Thi

Ngay dưới bài đăng, màn tương tác giữa hai vợ chồng đã lập tức trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý. Ban đầu, Phan Hiển khiến bà xã phải "than trời" khi để lại nhận xét trêu chọc đầy hóm hỉnh. Tuy nhiên, đằng sau sự "lầy lội" quen thuộc ấy lại là tình cảm sâu sắc và sự trân trọng tuyệt đối mà nam kiện tướng dành cho người bạn đời.

Phan Hiển không ngần ngại gửi tới Khánh Thi những lời có cánh: "Vẻ đẹp của em không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn cả trái tim". Với anh, bà xã không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ mà còn cuốn hút bởi tâm hồn giàu tình cảm cùng những giá trị nội tại sâu sắc. Thậm chí, việc nam vũ công ví Khánh Thi là "mỹ cảnh nhân gian" đã thể hiện rõ sự nuông chiều và tự hào khi có cô đồng hành từ sàn tập dancesport cho đến cuộc sống hôn nhân.

Khánh Thi cũng không ngờ chồng dành những lời có cánh cho mình

Không dừng lại ở những lời ngọt ngào trên mạng xã hội, Phan Hiển còn chứng minh tình yêu bằng hành động thực tế. Dù bận rộn với lịch trình thi đấu và huấn luyện, anh luôn chủ động san sẻ việc nhà, dành thời gian chăm sóc, đưa đón và theo sát sự trưởng thành của các con. Chính sự hậu thuẫn vững chắc và tâm lý từ người chồng đã giúp Khánh Thi yên tâm theo đuổi đam mê chuyên môn.

Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành từ cặp bài trùng trên sàn đấu đến tổ ấm viên mãn bên các con, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn duy trì ngọn lửa hôn nhân bằng sự thấu hiểu, nhường nhịn và những khoảnh khắc yêu thương giản dị nhưng trọn vẹn mỗi ngày.

Ảnh: FBNV