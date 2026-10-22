Ten Hag hâm nóng mâu thuẫn với Ronaldo: "Cậu ấy kìm hãm ĐT Bồ Đào Nha"

Erik ten Hag tiếp tục có những phát ngôn gây sốc về Ronaldo.

Cựu HLV Manchester United, Erik ten Hag, vừa đưa ra những phát biểu nhắm vào Cristiano Ronaldo, khẳng định siêu sao 41 tuổi đang đặt thương hiệu cá nhân lên trên lợi ích tập thể và trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Hà Lan Voetbal International, nhà cầm quân hiện đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Twente nhận định Bồ Đào Nha sẽ vận hành hiệu quả hơn nếu không có Ronaldo. Theo ông, tiền đạo này đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận thương hiệu thay vì cống hiến cho lối chơi chung. Dù ghi nhận những đóng góp phi thường của chân sút sinh năm 1985 trong quá khứ, Ten Hag cho rằng anh không thể cưỡng lại quy luật tuổi tác và đã không còn đủ khả năng chinh phục các danh hiệu đỉnh cao như World Cup, Euro hay Champions League. Ông cũng không xem các giải đấu như Saudi Pro League hay UEFA Nations League là thước đo tương đương cho đẳng cấp hàng đầu.

"Ronaldo đang kìm hãm chính đội tuyển, cản trở cả một thế hệ cầu thủ", Ten Hag nhận xét.

Erik ten Hag liên tiếp có những phát ngôn hướng đến Ronaldo (Ảnh: Bd24)

Những nhận định này tiếp nối mối quan hệ rạn nứt sâu sắc giữa hai người kể từ thời điểm còn làm việc chung tại Old Trafford mùa giải 2022-2023. Chia sẻ thêm trên tờ The Athletic, chiến lược gia người Hà Lan lý giải nguyên nhân đẩy Ronaldo lên băng ghế dự bị thời điểm đó là do tiền đạo này không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật, lười di chuyển và thiếu chuẩn bị về thể lực. Thậm chí, Ten Hag còn cáo buộc Ronaldo xúi giục các đồng đội giữ sức trong các buổi tập, mang tư duy tự quyết cách thi đấu không phù hợp với định hướng xây dựng một tập thể giàu năng lượng.

Mối quan hệ giữa cả hai từng đi đến hồi kết sau cuộc phỏng vấn chấn động của Ronaldo với Piers Morgan vào cuối năm 2022, dẫn đến việc siêu sao này bị thanh lý hợp đồng trước khi sang Saudi Arabia thi đấu. Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của Ten Hag cho thấy góc nhìn khắt khe của ông không chỉ dừng lại ở phạm vi câu lạc bộ, mà còn thẳng thắn chỉ ra tác động tiêu cực của Ronaldo đối với cả một thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha hiện tại.