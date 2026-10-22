Chấn động bóng đá Hàn Quốc: Son Heung-min bị đàn em ở đội tuyển cô lập và thách thức quyền lực

Nội bộ bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có khi những rạn nứt sâu sắc giữa thủ quân Son Heung-min và nhóm cầu thủ trụ cột chính thức bị phơi bày công khai tại Quốc hội.

Phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc vừa qua đã làm chấn động dư luận thể thao xứ sở kim chi. Tại phiên họp, Nghị sĩ Jeong Yeon-wook đã chất vấn gay gắt ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) về tình trạng mất kiểm soát kỷ luật và sự sụp đổ văn hóa ứng xử trong đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Quyền Chủ tịch KFA Lee Yong-soo đã chính thức thừa nhận thông tin gây sốc khi Son Heung-min – ngôi sao giữ băng đội trưởng suốt 9 năm qua đang bị chính một số đàn em cô lập. Thậm chí, các cầu thủ này còn từ chối gọi tên thật của tiền đạo sinh năm 1992, thay vào đó là sử dụng những danh xưng mỉa mai như "Số 7" hoặc "Người đó". Chi tiết này phản ánh thực trạng kỷ luật và các tiêu chuẩn ứng xử tối thiểu trong phòng thay đồ của đội tuyển xứ kim chi đã hoàn toàn tan vỡ.

Son Heung-min bị cô lập ở tuyển Hàn Quốc (Ảnh:starnewskorea)

Nguồn cơn mâu thuẫn được xác định xuất phát từ sự chống đối ngầm nhưng dai dẳng của nhóm trụ cột sinh năm 1996, bao gồm trung vệ Kim Min-jae, tiền đạo Hwang Hee-chan và tiền vệ Hwang In-beom. Nhóm cầu thủ này được cho là không còn chấp nhận vai trò thủ lĩnh cũng như phương pháp dẫn dắt đội bóng của Sonny.

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng diễn ra ngay sau chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan vào đầu tháng 10. Nhóm tuyển thủ "thế hệ 96" đã hội ý riêng và đưa ra lời đe dọa đồng loạt giã từ đội tuyển quốc gia, buộc lãnh đạo KFA phải triệu tập một cuộc họp kín khẩn cấp ngay lúc nửa đêm để xoa dịu tình hình.

Thực tế, giới chuyên môn đánh giá đây không phải là mâu thuẫn bộc phát mà là hệ quả của chuỗi xung đột tích tụ qua nhiều năm. Bắt đầu từ những căng thẳng âm ỉ tại World Cup 2022, hành động Kim Min-jae công khai chặn mạng xã hội của Son Heung-min vào năm 2023, cho đến sự cố xô xát chấn động tại Asian Cup 2024, tất cả đều chưa từng được giải quyết triệt để.

Việc KFA lựa chọn cách né tránh và cố tình bưng bít mâu thuẫn phe phái trong thời gian dài đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, bị coi là "vết nhơ quản trị" chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Son Heung-min phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vị thế nghiêm trọng, đẩy tương lai của anh tại đội tuyển quốc gia vào thế khó chưa từng thấy.