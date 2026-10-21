Em gái 19 tuổi của Đặng Văn Lâm gây sốt với vòng eo "con kiến", vóc dáng ngày càng nuột nà

Sắc vóc nổi bật ở tuổi 19 của Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh khoe khéo vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang ấn tượng. Ở tuổi 19, cô ngày càng hoàn thiện về sắc vóc và phong cách cá nhân.

Trong khoảnh khắc đăng tải mới đây, Thanh Giang diện áo hai dây dáng crop top tông đen cá tính phối cùng quần jeans cạp thấp, khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc và đôi chân dài. Thần thái tự nhiên trước gương cùng mái tóc dài buông xõa giúp người đẹp lai sinh năm 2007 ghi điểm bởi sự trẻ trung, hiện đại.

Em gái Văn Lâm khoe vòng eo con kiến

Sinh năm 2007 tại Nga và mang hai dòng máu Việt - Nga, Thanh Giang hiện đã cùng gia đình chuyển về sinh sống tại Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao vượt trội gần 1m800 cùng gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Hiện tại, em gái thủ môn tuyển Việt Nam đang là sinh viên tại TP.HCM.

Dù không theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp như anh trai, Thanh Giang lại sở hữu niềm yêu thích đặc biệt với các hoạt động thể chất, trong đó có bộ môn cưỡi ngựa và thỉnh thoảng thử sức với công việc làm người mẫu. Mỗi khi có thời gian, cô thường ra sân vận động để trực tiếp cổ vũ cho Văn Lâm thi đấu. Hai anh em vốn nổi tiếng với mối quan hệ vô cùng thân thiết và gắn bó từ nhỏ. Về phong cách cá nhân, Thanh Giang chuộng gu ăn mặc hiện đại, tôn dáng. Với lợi thế ngoại hình cùng phong cách ăn mặc thời thượng, Thanh Giang được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục là cái tên hút sóng mạng xã hội trong thời gian tới.

Thanh Giang ngoài việc đi học còn thử sức trong lĩnh vực người mẫu

Vóc dáng ngày càng nuột nà của em gái Văn Lâm

Ảnh: FBNV