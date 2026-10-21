Ronaldo mang CV "đồ sộ" với 5 Quả Bóng Vàng, vô địch Euro cùng loạt thành tích để xin giảm án

Ronaldo viện dẫn loạt thành tích chưa từng có để xin giảm án vụ rời tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo đã viện dẫn những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp bóng đá, từ 5 Quả Bóng Vàng đến các kỷ lục cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, nhằm đề nghị giảm nhẹ hình phạt sau khi tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển. Theo hồ sơ kỷ luật được báo chí Bồ Đào Nha công bố ngày 19/10, những đóng góp của siêu sao 41 tuổi cho bóng đá là một trong những tình tiết được xem xét khi quyết định mức án.

Theo A Bola, Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định treo giò Ronaldo 30 ngày, trong đó anh đã chấp hành 19 ngày, đồng thời phạt tiền 255 euro. Mức phạt này thấp hơn đáng kể so với khung hình phạt tối đa sáu tháng được đề cập trong vụ việc.

Trong quá trình giải trình, Ronaldo đưa ra hồ sơ tổng hợp thành tích thi đấu, các danh hiệu cá nhân và những ghi nhận dành cho anh trong suốt sự nghiệp. Tiền đạo người Bồ Đào Nha nhấn mạnh việc từng giành 5 Quả Bóng Vàng, 4 Chiếc giày Vàng cùng nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Anh cũng đề cập đến danh hiệu Cầu thủ Bồ Đào Nha của thế kỷ, được trao tại lễ trao giải Quinas de Ouro năm 2015.

Ronaldo tổng hợp loạt thành tích để xin giảm án (Ảnh: FBNv)

Bên cạnh thành tích cá nhân, Ronaldo viện dẫn những đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các kỷ lục về số lần khoác áo và số bàn thắng. Anh cũng nhắc đến những danh hiệu cùng các câu lạc bộ trong sự nghiệp, qua đó nhấn mạnh những đóng góp lâu dài đối với bóng đá.

Theo hồ sơ được A Bola đề cập, Ronaldo sử dụng ba nhóm tình tiết giảm nhẹ chính, gồm những đóng góp quan trọng cho bóng đá, các danh hiệu và sự ghi nhận về thành tích thể thao, cùng việc hợp tác làm rõ vụ việc. Đáng chú ý, việc thừa nhận đầy đủ và không kèm điều kiện đối với hành vi vi phạm được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm khung hình phạt. Hồ sơ của Ronaldo được lé lộ lên đến 2.000 từ với mong muốn được hưởng án phạt nhẹ nhất.

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 30/9, khi Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen, trước trận gặp Đan Mạch ở Nations League. Theo phán quyết kỷ luật, tiền đạo này không tham gia buổi tập, bữa tối của đội tuyển và một số hoạt động chuẩn bị cho trận đấu. Trước khi rời đi, anh không thông báo ý định với người phụ trách của FPF hoặc ban huấn luyện.

Sau đó, Ronaldo gọi điện cho Chủ tịch FPF Pedro Proença để thông báo quyết định. Anh cho biết bản thân không ở trong trạng thái phù hợp để tiếp tục tham gia đợt tập trung. Hồ sơ kỷ luật cũng liệt kê hàng loạt hoạt động mà Ronaldo bỏ lỡ trong những ngày tiếp theo, bao gồm các buổi tập, họp chiến thuật, hoạt động di chuyển và trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Na Uy ngày 4/10.

Một yếu tố bất lợi đối với Ronaldo là sức ảnh hưởng của anh khiến vụ việc thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông trong nước và quốc tế. Theo đánh giá trong hồ sơ kỷ luật, với tư cách một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Ronaldo có thể nhận thức được rằng hành động rời đội tuyển sẽ gây ra những phản ứng mạnh mẽ.

Ngày 6/10, Ronaldo công bố thông cáo giải thích về sự việc trên mạng xã hội. Bản giải trình đề cập đến những bất đồng liên quan đến vai trò thi đấu của anh, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và các đồng đội về hành động của mình.

Quyết định của Hội đồng Kỷ luật FPF cho thấy hồ sơ thành tích đồ sộ có thể được xem xét như một tình tiết giảm nhẹ, nhưng không giúp Ronaldo tránh hoàn toàn trách nhiệm. Việc thừa nhận hành vi vi phạm và những yếu tố khác trong quá trình xử lý cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng.

Với án treo giò 30 ngày và khoản phạt 255 euro, Ronaldo chịu mức kỷ luật thấp hơn đáng kể so với khung hình phạt tối đa được đề cập trong vụ việc. Tuy nhiên, việc anh có trở lại đội tuyển trong đợt tập trung tháng 11 hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định triệu tập của ban huấn luyện Bồ Đào Nha.