Đêm thảm hoạ của Ronaldo: Đá hỏng phạt đền, phung phí cơ hội bị chấm 5,3 điểm

Ronaldo phung phí phạt đền, Al Nassr thắng chật vật nhờ bàn thắng của João Felix.

Dù Al Nassr giành trọn 3 điểm trước Neom ở vòng 10 Saudi Pro League nhờ bàn thắng duy nhất của João Felix, Cristiano Ronaldo lại trải qua một đêm thi đấu đáng quên với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ cùng điểm số thấp kỷ lục.

Bước vào trận đấu với tấm băng đội trưởng trên hàng công bên cạnh Sadio Mané và João Felix, siêu sao người Bồ Đào Nha mang theo kỳ vọng nâng cao thành tích ghi bàn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại diễn ra theo kịch bản thất vọng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một, khi Felix bị phạm lỗi trong vùng cấm và VAR can thiệp mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Đứng trước cơ hội mở tỷ số, Ronaldo lại sút bóng chệch khung thành của thủ môn Marcin Bulka, khiến Al Nassr khép lại hiệp đầu mà không thu về bàn thắng.

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội (Ảnh: Getty)

Cơn ác mộng tiếp diễn ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Sadio Mané thực hiện đường chuyền dọn cỗ đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi trước khung thành bỏ trống. Ở cự ly chỉ vài mét, Ronaldo lại đệm bóng vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi. Phải đến phút 61, thế bế tắc mới được khai thông nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của João Felix với cú dứt điểm vào góc cao. Trong tình huống này, Ronaldo góp công gián tiếp bằng pha di chuyển thông minh kéo theo hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho đồng hương ghi bàn.

Ronaldo đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi (Ảnh: Getty)

Khoảng thời gian còn lại, Neom vùng lên đáp trả và suýt gỡ hòa khi Alexandre Lacazette đánh đầu trúng cột dọc. Ở chiều ngược lại, Ronaldo tiếp tục phung phí cơ hội ở phút 74 với cú dứt điểm ra ngoài sau đường căng ngang của Abdullah Al Hamdan. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về Al Nassr, bảo toàn lợi thế mong mong dưới sức ép cuối trận từ đội khách.

Mặc dù đội nhà chiến thắng, màn trình diễn cá nhân của Ronaldo lại chạm đáy thất vọng. Theo thống kê từ Sofascore, anh tung ra tổng cộng 6 cú dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,59 nhưng không một lần xé lưới đối phương. Với 5,3 điểm - số điểm thấp nhất trận, đây được đánh giá là màn trình diễn tệ nhất của siêu sao Bồ Đào Nha kể từ khi gia nhập Al Nassr, khiến cột mốc sự nghiệp của anh tiếp tục giậm chân ở con số 981 bàn thắng.