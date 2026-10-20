Bóc giá bộ sưu tập đồ chơi "không giống ai" của Haaland

Haaland với thú tiêu tiền dị biệt.

Là cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh với thu nhập ước tính khoảng 525.000 bảng mỗi tuần, Erling Haaland không ngần ngại tận hưởng trọn vẹn sự xa hoa mà khối tài sản kế xù mang lại. Bên cạnh bộ sưu tập xế hộp trị giá 10 triệu bảng hay đế chế bất động sản trải dài từ dinh thự 10 phòng ngủ tại Cheshire đến biệt thự riêng trên đảo, chân sút 26 tuổi người Na Uy còn nổi tiếng với danh sách những khoản chi tiêu độc lạ và có phần ngớ ngẩn.

Một trong những thương vụ mua sắm kỳ quặc nhất của Haaland phải kể đến việc chi khoảng 100.000 bảng để sở hữu bản in hiếm năm 1594 thuộc tác phẩm Royal Sagas của tác giả Snorre Sturlason. Dù thừa nhận bản thân không phải người mê đọc sách, tiền đạo của Manchester City vẫn quyết tâm phá kỷ lục đấu giá dành cho một cuốn sách Na Uy. Ngay sau khi chốt đơn, anh đã mang quyên tặng hiện vật lịch sử này cho thư viện công cộng tại quê nhà Time để trưng bày. Chia sẻ về quyết định này, Haaland thổ lộ bản thân may mắn khi chạm tới ước mơ nhờ bóng đá và hy vọng những cuốn sách sẽ giúp nhiều người khác dám mơ lớn, tìm thấy con đường riêng.

Ảnh: Sun

Không dừng lại ở đó, kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ tiếp tục trở thành sàn diễn cho thú vui mua sắm ngẫu hứng của ngôi sao sinh năm 2000. Ghé thăm cửa hàng Wild Bills’ Western Store tại Dallas, Haaland đã vung khoảng 7.500 bảng để sắm sửa trọn bộ trang phục gã bồi bang. Danh sách mua sắm bao gồm chiếc mũ phớt lông hải ly Stetson thiết kế riêng trị giá 1.950 bảng, mặt thắt lưng hình sừng dài, áo phông in slogan độc lạ, cùng hàng loạt bốt cao bồi và bình rượu hông. Đặc biệt, gây chú ý nhất trong chuyến ghé thăm nước Mỹ là bộ sưu tập thú nhồi bông taxidermy: một con gấu trúc rác ôm chai rượu mạnh giá 564 bảng và cặp sóc nhồi bông giá 677 bảng, trong đó một con được diện trang phục cảnh sát trưởng. Khi đội tuyển Na Uy dừng bước và quay về nước, hình ảnh Haaland tự hào ôm khăng khăng con gấu trúc rác bước xuống cầu thang máy bay đã nhanh chóng gây bão trên truyền thông.

Haaland mang về một thú nhồi bông say xỉn (Ảnh: AFP)

Ảnh: IG

Sự độc đáo trong cách tiêu tiền của Haaland còn thể hiện rõ nét qua gu thời trang dị biệt. Bên cạnh những bộ đồ ngủ lụa Dolce & Gabbana hay bộ vest cài áo hình ếch đính đá, chân sút này còn là một tín đồ hiệu Hermès chính hiệu. Anh sở hữu bộ sưu tập túi xách xa xỉ ước tính lên tới 1 triệu bảng, nổi bật là chiếc Hermès Endless Road HAC 50 giá 60.000 bảng hay phiên bản giới hạn Birkin 50 Caban Togo Multipockets trị giá 50.000 bảng, cùng hàng loạt thiết kế đến từ Louis Vuitton, Goyard và Tom Ford.

Haaland thường xuyên đầu tư tiền cho những chiếc túi xách (Ảnh: IG)

Anh cũng thường xuyên mua những chiếc đồng hồ đắt đỏ (Ảnh: IG)

Từ những món đồ đấu giá lịch sử đến những con thú nhồi bông kỳ lạ hay hàng hiệu đắt đỏ, danh sách mua sắm của Erling Haaland luôn chứa đựng những bất ngờ, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về món đồ tiếp theo mà ngôi sao này sẽ xuống tiền.