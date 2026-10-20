Tin được không, Ronaldo chỉ mất 39 giây để kiếm đủ số tiền nộp phạt cho LĐBĐ Bồ Đào Nha

LĐBĐ Bồ Đào Nha phạt 286 USD và cấm Ronaldo thi đấu 30 ngày.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vừa chính thức đưa ra án kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo sau vụ việc tự ý rời đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 9. Theo đó, siêu sao 41 tuổi bị treo giò 30 ngày và chịu khoản tiền phạt 255 euro (khoảng 286 USD). Quyết định này ngay lập tức thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận và truyền thông quốc tế, không chỉ bởi tính chất tượng trưng của hình phạt mà còn bởi sự chênh lệch kỷ lục so với tiềm lực tài chính của tiền đạo đang khoác áo Al Nassr.

Con số 255 euro nhanh chóng trở thành tâm điểm châm biếm của báo giới toàn cầu. Với thu nhập ước tính lên tới 208 triệu euro mỗi năm tại Al Nassr (chưa tính các khoản thưởng và hợp đồng quảng cáo), Ronaldo chỉ mất khoảng 39 giây để kiếm đủ số tiền nộp phạt. Khoản thu nộp cho FPF thậm chí chưa chiếm đến 0,0002% tổng lương hàng năm của anh. Tờ NTV của Đức thẳng thừng gọi mức phạt là "lố bịch", trong khi truyền thông Hà Lan và Brazil nhận định hình phạt cấm thi đấu thực chất chỉ mang tính hình thức.

Ronaldo chỉ mất 39 giây để kiếm đủ tiền nộp phạt (Ảnh: FBNV)

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 30/9, thời điểm Ronaldo phát sinh bất đồng với HLV Jorge Jesus về phương án sử dụng nhân sự sau trận đấu với Na Uy. Tiền đạo này đã chủ động gọi điện cho Chủ tịch FPF Pedro Proença để thông báo rời đợt tập trung, với lý do trạng thái tinh thần không còn phù hợp để tiếp tục thi đấu. Dù xác định đây là hành vi vi phạm quy định đội tuyển, FPF vẫn cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ bao gồm những đóng góp to lớn của anh cho bóng đá nước nhà và thái độ thành khẩn sau lời xin lỗi công khai ngày 6/10, để áp dụng mức phạt 30 ngày đình chỉ cùng khoản tiền phạt khiêm tốn.

Thực tế cũng cho thấy án treo giò 30 ngày gần như không mang lại bất kỳ tác động răn đe nào. Do thời gian đình chỉ được tính từ thời điểm Ronaldo tự ý rời đội, anh sẽ hoàn tất án phạt trước đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11. Nếu tiếp tục được HLV Jorge Jesus triệu tập, CR7 vẫn hoàn toàn đủ điều kiện góp mặt trong hai cuộc đối đầu quan trọng gặp Đan Mạch và Xứ Wales. Dư luận Bồ Đào Nha cũng nhanh chóng đào lại vụ việc của cựu trung vệ Ricardo Carvalho năm 2011, người từng bị FPF cấm thi đấu tới một năm vì hành vi tương tự qua đó dấy lên những hoài nghi về sự nhân nhượng đặc biệt dành cho người đội trưởng đương nhiệm.