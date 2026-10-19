Hai nàng công chúa nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Chị dịu dàng, em lém lỉnh

Nét đáng yêu trái ngược của hai công chúa nhà kiện tướng khiêu vũ Khánh Thi.

Là một trong những tổ ấm nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển luôn tràn ngập niềm vui khi đồng hành cùng sự trưởng thành của ba thiên thần nhỏ: Kubi, Anna và Lisa. Trong đó, hai cô công chúa Anna và Lisa đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng những nét tính cách đối lập vô cùng đáng yêu.

Khoảnh khắc cực đáng yêu của Anna và Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Ở tuổi lên 8, con gái thứ hai Anna ngày càng bộc lộ sự chững chạc và ra dáng một người chị lớn trong nhà. Anna hiện tại sở hữu gương mặt dịu dàng cùng phong thái điềm đạm. Không chỉ ngoan ngoãn, cô bé còn được mẹ khen ngợi là người sống tình cảm, luôn biết nhường nhịn và yêu thương cả anh trai lẫn em gái.

Anna ngày càng dịu dàng

Trái ngược với sự đằm thắm của chị gái, cô em út Lisa (3 tuổi) lại đốn tim cộng đồng mạng bởi nét bụ bẫm, lém lỉnh. Với gương mặt tròn trịa và đôi má bầu bĩnh, Lisa thường được mẹ Khánh Thi hóm hỉnh gọi bằng biệt danh "em bé bánh bao". Ở lứa tuổi mầm non, cô bé luôn giữ trọn sự hồn nhiên, tinh nghịch và niềm say mê khám phá thế giới xung quanh qua những biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh.

Lisa lại lém lỉnh, đáng yêu

Dù lịch trình làm việc, thi đấu và đào tạo dancesport luôn dày đặc, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn ưu tiên dành trọn thời gian chăm sóc và ghi lại từng khoảnh khắc lớn khôn của các con. Được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật và vận động từ nhỏ, cả ba bé đều phát triển tự nhiên theo đúng sở thích và cá tính riêng, tạo nên bầu không khí gia đình vừa ấm áp vừa tràn ngập tiếng cười trong gia đình.

Gia đình 5 thành viên nhà Khánh Thi - Phan Hiển

3 bé Anna, Kubi và Lisa

Ảnh: FBNV