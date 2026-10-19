Xôn xao phong cách của Chu Thanh Huyền khi ra sân cổ vũ Quang Hải

Phong cách gây chú ý của Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải đi xem đá bóng.

Là bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - một trong những cầu thủ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Chu Thanh Huyền luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Mọi hoạt động đời thường, công việc hay phong cách thời trang của nàng WAG đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh Chu Thanh Huyền xuất hiện trên khán đài và mặt cỏ để theo dõi, cổ vũ chồng thi đấu tiếp tục thu hút sự chú ý. Khác với vẻ ngoài lộng lẫy hay sang trọng thường thấy trong các sự kiện, phong cách ra sân của cô mang đậm nét giản dị, năng động và ưu tiên sự thoải mái.

Diện bộ trang phục tông màu trắng chủ đạo gồm áo tay dài dáng rộn kết hợp cùng quần short đồng màu, Chu Thanh Huyền trông khá tối giản. Cô lựa chọn đôi dép lê tiện lợi để dễ dàng di chuyển trên sân cỏ, đi kèm mái tóc buộc lơi phía sau và chiếc kính mát cài nhẹ trên đầu làm điểm nhấn. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cũng giúp tôn lên diện diện mạo mộc mạc của cô.

Thanh Huyền diện đồ đơn giản ra sân xem chồng thi đấu (Ảnh: Quncute)

(Ảnh: Quncute)

Phong cách của Chu Thanh Huyền (Ảnh: TVH News)

Quang Hải thi đấu năng nổ dưới sân (Ảnh: MD)

Thực tế, Chu Thanh Huyền vốn sở hữu "cơ địa" rất dễ thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, nơi mỗi lựa chọn trang phục hay hành động đời thường của cô đều có thể tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Sự đối lập giữa hình ảnh một WAG sang chảnh và phong cách ăn mặc xuề xòa, gần gũi khi ra sân cổ vũ Quang Hải lại một lần nữa trở thành chủ đề được cộng đồng mạng xôn xao bàn luận. Có người khen cô nàng đơn giản, giản dị, cũng có lời khuyên vợ Quang Hải nên chọn đồ gọn gàng hơn khi ra sân.

Từ một cặp đôi vướng nhiều ồn ào của bóng đá Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và vợ Chu Thanh Huyền giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng hơn và tận hưởng niềm vui gia đình. Hành trình từ những ngày đầu bén duyên đến khi về chung một nhà và chào đón thiên thần nhỏ không chỉ ghi dấu sự gắn kết tình cảm mà còn phản ánh sự trưởng thành của ngôi sao tuyển quốc gia cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Quang Hải và vợ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Bước sang giai đoạn mới của cuộc sống hôn nhân, cả hai vẫn gặt hái được những thành công riêng trên con đường sự nghiệp. Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và vai trò trụ cột trong màu áo CLB Công an Hà Nội cũng như Đội tuyển Quốc gia. Sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình trở thành điểm tựa giúp anh thi đấu thăng hoa và giữ vững bản lĩnh trên sân cỏ.