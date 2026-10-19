Nhã Phương 2 năm không chạy, xỏ giày trở lại vẫn ngon ơ

Nhã Phương gây ấn tượng mạnh khi chinh phục 10km sau 2 năm rời đường chạy.

Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã khiến những người yêu thích chạy bộ không khỏi trầm ồ khi tái xuất đường chạy tại một giải đấu. Dù không duy trì thói quen chạy bộ thường xuyên trong suốt 2 năm qua vì lịch trình bận rộn và chăm sóc gia đình, bà xã của nghệ sĩ Trường Giang vẫn nhanh chóng khẳng định phong độ cùng nền tảng thể lực đáng gờm.

Tại giải chạy này, Nhã Phương hoàn thành xuất sắc cự ly 10km với thời gian ghi nhận 59 phút 29 giây (thời gian trên đồng hồ sự kiện là 59:50). Tốc độ trung bình (pace) đạt 5:57/km. Việc đạt mốc "sub-60" (dưới 60 phút cho 10 km) ngay trong lần trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ là thành tích vô cùng ấn tượng. Nhã Phương cho biết được quay lại chạy, được vận động và cảm nhận cơ thể mình vẫn có thể làm được những điều mình từng nghĩ là khó đã là một niềm vui.



Nhã Phương khoe thông số chạy ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Nhã Phương hoàn thành cự ly 10km (Ảnh: FBNV)

Từ lâu, Nhã Phương đã nổi tiếng trong giới giải trí là một trong những sao nữ có tinh thần rèn luyện thể thao bền bỉ. Cô coi chạy bộ, gym và yoga là phương pháp hiệu quả để giữ dáng, nâng cao sức bền cũng như tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Đam mê chạy bộ của nữ diễn viên từng tạo bước ngoặt lớn khi cô hoàn thành cự ly 20,4 km trong khoảng 2 giờ 15 phút để làm món quà đặc biệt mừng sinh nhật ông xã Trường Giang. Thành tích lần này một lần nữa khẳng định tinh thần thể thao mạnh mẽ và khả năng làm chủ thể lực đáng kinh ngạc của nữ diễn viên.