2 điều kiện để Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha.

Tương lai của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha hiện vẫn chưa được ấn định, song bộ khung chiến lược và định hướng phát triển của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ không vì thế mà thay đổi. Theo tờ Notícias ao Minuto, cơ hội để tiền đạo đang khoác áo Al Nassr tái xuất ở đội tuyển quốc gia hiện phụ thuộc hoàn toàn vào hai yếu tố then chốt: Một thỏa thuận mới với HLV trưởng Jorge Jesus và phán quyết chính thức từ quy trình kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Vẫn chưa biết Ronaldo có trở lại hay không (Ảnh: Getty)

Mâu thuẫn bùng phát sau khi Ronaldo tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển tại Copenhagen (Đan Mạch). Nguyên nhân xuất phát từ sự cố ở trận đấu thuộc UEFA Nations League gặp Na Uy, khi CR7 khởi động suốt hiệp hai nhưng không được tung vào sân. Ronaldo đã tỏ ra vô cùng bức xúc và cáo buộc HLV Jorge Jesus "hai lần thất hứa" về thời lượng thi đấu của anh. Sau khi sự việc xảy ra, siêu sao 41 tuổi đã lên tiếng xin lỗi toàn đội và bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến, song anh cũng thừa nhận sự rạn nứt về mặt niềm tin giữa hai bên là rất khó hàn gắn.

Về phía chuyên môn, HLV Jorge Jesus đã mở cửa chào đón CR7 trở lại nếu anh duy trì thể lực, phong độ ghi bàn tại Al Nassr và có nguyện vọng tái xuất. Tuy nhiên, nhà cầm quân này khẳng định sẽ không có bất kỳ sự ưu ái nào. Sự trở lại của Ronaldo phải dựa trên một bản thỏa thuận mới, đồng nghĩa với việc anh phải tuân thủ kỷ luật, kế hoạch chiến thuật chung và chấp nhận vai trò được phân công chứ không mặc định được đảm bảo suất đá chính. Chủ tịch FPF, ông Pedro Proença, hiện đang nỗ lực thu xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa HLV Jorge Jesus và Ronaldo nhằm tìm ra tiếng nói chung, đồng thời nhấn mạnh CR7 vẫn là nhân tố quan trọng đối với các mục tiêu dài hạn của đội tuyển.

Bên cạnh bài toán hòa giải, rào cản pháp lý từ FPF là điều kiện bắt buộc Ronaldo phải vượt qua. Ủy ban Kỷ luật của FPF đã chính thức thụ lý vụ việc rời hội quân trái phép. Theo Notícias ao Minuto, Ronaldo đang đối mặt với án đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng cùng một khoản tiền phạt. Mặc dù án phạt có thể được xem xét giảm nhẹ do thái độ thành khẩn nhận lỗi của tiền đạo này, hệ quả về mặt thể thao chỉ có thể được xác định sau khi FPF đưa ra phán quyết cuối cùng. Cho đến khi quy trình pháp lý hoàn tất và hai bên đạt được tiếng nói chung, ngày trở lại đội tuyển quốc gia của huyền thoại mang áo số 7 vẫn là một dấu hỏi lớn.