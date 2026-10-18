Hồi chiều hôm qua của Đình Bắc

Khoảnh khắc khoe trọn visual sáng bừng của Đình Bắc.

Mới đây, khoảnh khắc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc quay đầu nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn ấm áp trên sân tập khiến dân tình rung động. Góc quay cận cảnh từ phía sau bắt trọn thần thái tự tin, khỏe khoắn cùng nụ cười rạng rỡ của tiền đạo sinh năm 2004, nổi bật trên nền ánh nắng chiều chiếu ngược rực rỡ. Đoạn clip ngắn nhanh chóng thu hút lượt xem và tương tác trên trang cá nhân của Đình Bắc không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai, góc cạnh mà còn nhờ năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống của một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Khoảnh khắc khoe trọn visual bảnh bao của Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ châu Á (AFC Champions League Elite), trận đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và đại diện hàng đầu Nhật Bản - Kashima Antlers đã chứng kiến màn thi đấu đầy quyết tâm của đại diện V.League. Dù nhận thất bại sát nút 0-1, điểm sáng lớn nhất của CAHN chính là màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Đình Bắc.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, trang chủ chính thức của J.League đã dành nhiều thời khoản phân tích và lời khen ngợi cho tiền đạo sinh năm 2004. Xuất phát bên hành lang cánh trái, Đình Bắc liên tục quấy phá và tạo ra sức ép nghẹt thở lên hệ thống phòng ngự của Kashima Antlers nhờ nền tảng thể lực dồi dào cùng lối chơi linh hoạt, giàu tốc độ.

Tờ báo thể thao uy tín Web Gekisaka của Nhật Bản cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu cùng tốc độ bứt phá ấn tượng của chân sút người Nghệ An. Truyền thông Nhật Bản nhận định, mỗi khi Đình Bắc có bóng, hàng thủ của Kashima Antlers lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.