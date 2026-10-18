Minh Vương gây lo lắng

Minh Vương chấn thương, CAND chia điểm tiếc nuối trước Hưng Yên.

Ở cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27, CLB CAND đã chịu tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ trụ cột Trần Minh Vương dính chấn thương ngay từ đầu trận. Sự cố bất ngờ này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của đội bóng ngành Công an, khiến họ chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước đối thủ trực tiếp Hưng Yên.

Dù sở hữu dàn nhân sự chất lượng với những cái tên giàu kinh nghiệm như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, trung vệ Đỗ Phi Long hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, kế hoạch tác chiến của HLV Nguyễn Đức Thắng sớm bị xáo trộn. Ngay phút thứ 5, trong một tình huống tranh chấp với thủ môn Dương Tùng Lâm, Minh Vương gặp chấn thương ở tay và không thể tiếp tục thi đấu, buộc ban huấn luyện phải tung Huỳnh Công Đến vào thay thế.

Minh Vương (số 8) chấn thương tay trong trận đấu của CAND (Ảnh: MD)

Minh Vương phải cố định tay sau đó (Ảnh: MD)

CLB CAND hoà 1-1 Hưng Yên (Ảnh: MD)

Mặc dù tổn thất quân bài quan trọng ở tuyến giữa, CAND vẫn khởi đầu thuận lợi. Phút 12, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Phạm Lý Đức, trung vệ Đỗ Phi Long băng vào đệm bóng gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp CAND giải tỏa áp lực trong cuộc đua giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Hưng Yên mau chóng chứng minh lý do họ đang nắm giữ ngôi đầu. Đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy duy trì sự tự tin, tổ chức bọc lót tốt và liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Phút 41, những nỗ lực tấn công của đội khách được cụ thể hóa bằng cú dứt điểm chính xác của Tạ Xuân Trường, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, HLV Nguyễn Đức Thắng lần lượt tung Nguyễn Trọng Long và Nguyễn Xuân Bắc vào sân nhằm tăng cường khả năng tranh chấp và gia tăng quyền kiểm soát khu vực trung tuyến. Ở chiều ngược lại, Hưng Yên chủ động lùi sâu đội hình, thiết lập thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ với sự xuất hiện của Mạc Đức Việt Anh và Tiêu Trung Hiếu. Lối chơi kỷ luật của Hưng Yên đã chia cắt hoàn toàn các mũi nhọn bên phía CAND, khiến hiệp hai diễn ra giằng co và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1, Hưng Yên tiếp tục bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, CAND mới thu về 4 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Hai đội thi đấu quyết liệt

CLB CAND có bàn thắng sớm nhưng bị gỡ hoà

Công Đến vào thay cho Minh Vương

Ảnh: MD