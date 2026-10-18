Nữ MC quyến rũ gây sốt mạng xã hội lên tiếng về khoảnh khắc khiến HLV phải "né ánh nhìn"

Bị chỉ trích vì ăn mặc thiếu kín đáo khi phỏng vấn HLV, nữ MC Séc thẳng thắn đáp trả.

Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh ông David Olehla, HLV trưởng câu lạc bộ FK Viagem Ústí nad Labem (Cộng hòa Séc) phải né ánh nhìn trong cuộc phỏng vấn với MC Sabina gây sốt mạng xã hội. Nguyên nhân bởi nữ MC diện đồ quá táo bạo nên HLV này có phản ứng ngượng ngùng quay đi.

Trả lời phỏng vấn tờ SunSport, MC Sabina tiết lộ rằng vợ của ông - cô Lucie Hloupa cũng theo dõi sát sao các buổi phỏng vấn và hoàn toàn vui vẻ trước sự chú ý bất ngờ từ công chúng.

"David có bản lĩnh rất lớn và toàn đội bóng đều tự hào về ông ấy. Lúc đó tôi không nhận ra ông ấy đang cố quay đi chỗ khác vì tôi chỉ tập trung vào các câu hỏi. Vợ ông ấy luôn xem kỹ các bài phỏng vấn của chúng tôi. Tôi tin là cô ấy thậm chí còn cảm thấy thú vị khi đoạn clip này trở nên nổi tiếng toàn cầu".

Khoảnh khắc HLV né tránh ánh nhìn HLV gây sốt cõi mạng

Bản thân nữ MC thừa nhận cô vô cùng ngạc nhiên trước mức độ phủ sóng của video. Dù đã quen với việc được nhận ra tại quê nhà do FK Viagem Ústí nad Labem là một trong những đội bóng sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất nước Séc, Sabina vẫn không ngờ khoảnh khắc này lại vượt ra ngoài ranh giới quốc gia.

Bên cạnh những lời khen dành cho sự chuyên nghiệp của HLV Olehla, phong cách ăn mặc của Sabina cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều từ các tài khoản trực tuyến. Tuy nhiên, nữ phóng viên khẳng định cô không cho rằng trang phục của mình là phản cảm hay thiếu đứng đắn.

"Ở Cộng hòa Séc, việc một phụ nữ mặc đẹp và đi giày cao gót khi xuất hiện trước công chúng là điều rất bình thường. Tại Viagem, chúng tôi coi bóng đá là một phần của ngành công nghiệp giải trí. Tôi hiểu sẽ có người muốn tôi ăn mặc kín đáo hơn, nhưng làm vậy thì tôi cũng sẽ khiến rất nhiều CĐV khác thất vọng", cô thẳng thắn bày tỏ.

Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy trên khán đài và đường biên, ngoài đời Sabina có cuộc sống gia đình khá êm ấm bên người bạn đời Petr Petružálek - một huấn luyện viên quyền anh cùng hai đứa con. Cô chia sẻ gia đình chính là điểm tựa lớn nhất giúp cô vững vàng trước những áp lực dư luận.

Nữ MC nổi tiếng toàn thế giới vì khoảnh khắc phỏng vấn (Ảnh: IG)

Nói về định hướng tương lai, nữ MC 30 tuổi tiết lộ giấc mơ lớn nhất của cô là được đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc tại các đấu trường lớn như World Cup.

Dù kế hoạch đó chưa thành hiện thực, Sabina Jaksova vẫn đang là một trong những gương mặt truyền thông thu hút nhất của bóng đá Séc hiện nay, khẳng định phong cách riêng biệt giữa sự kết hợp giữa thể thao và thể loại giải trí hiện đại.