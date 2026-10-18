"Cơn ác mộng" của Bùi Tiến Dũng

"Cơn ác mộng" 8 bàn thua của Bùi Tiến Dũng tại V.League.

Trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối, thủ thành Bùi Tiến Dũng từng có màn tái xuất như mơ trong màu áo Đà Nẵng. Tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra ngày 20/9, anh sắm vai người hùng khi xuất sắc cản phá hai quả luân lưu, giúp đội nhà đánh bại Hà Nội FC 4-3 trên sân Hàng Đẫy sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, niềm vui "tái sinh" của thủ môn sinh năm 1997 đã nhanh chóng biến thành cú sốc lớn khi V.League trở lại.

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Bùi Tiến Dũng tiếp tục được tin tưởng bắt chính ở vòng 3 và vòng 4 V.League. Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng, đội bóng sông Hàn lại liên tiếp nhận những thất bại nặng nề trước các đối thủ được đánh giá ngang cơ. Ở vòng 3, Đà Nẵng để thua Hoàng Anh Gia Lai 0-3 trong một trận đấu đầy tranh cãi, khiến ban huấn luyện đội bóng phải gửi đơn lên VPF và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề nghị làm rõ hai tình huống trọng tài thổi phạt đền và bỏ qua bóng đi hết đường biên.

Chưa kịp nguôi ngoai bức xúc, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" ngay trên sân nhà Hòa Xuân ở vòng 4 diễn ra ngày 17/10. Dù có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số ở phút 18 nhờ công của cầu thủ Việt kiều Bryan Ly, Đà Nẵng lại để Hải Phòng lội ngược dòng thảm hại. Màn trình diễn yếu kém của hệ thống phòng ngự đã tạo điều kiện cho ngoại binh Joel Tagueu tỏa sáng với cú hat-trick ngay trong hiệp một (phút 24, 30, 41), trước khi người cũ Milan Makaric trừng phạt sự lơ là của hàng thủ chủ nhà bằng cú đúp ở hiệp hai (phút 78, 90+3), ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho đội bóng đất Cảng.

Chỉ sau hai trận đấu tại V.League, Bùi Tiến Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Dù nhận nhiều bàn thua liên tiếp, thực tế Bùi Tiến Dũng không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc Đà Nẵng vỡ trận, mà bắt nguồn từ một hàng thủ liên tục bộc lộ khoảng trống và thi đấu thiếu tập trung.

Tiến Dũng 2 trận đấu đã phải nhận 8 bàn thua ở V.League (Ảnh: VPF)

Sau 4 vòng đấu, Đà Nẵng vọt lên trở thành đội bóng để thủng lưới nhiều nhất giải với 11 bàn thua, rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng (3 điểm, hiệu số -5). Trong khi đó, chiến thắng tưng bừng trên sân Hòa Xuân giúp Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 6 với 6 điểm, đồng thời trở thành CLB đầu tiên ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại V-League mùa này.

Sự tương phản gay gắt giữa màn trình diễn ở Cúp Quốc gia và hai thất bại tại V.League đang gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn cho Đà Nẵng. Nếu không sớm vá lỗ hổng ở hàng phòng ngự, đội bóng sông Hàn sẽ còn tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng, và bản thân Bùi Tiến Dũng cũng khó tránh khỏi áp lực tâm lý nặng nề trong những vòng đấu tới.