Thu nhập của Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang đến từ đâu?

Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang: Từ bản hợp đồng "bom tấn" đến công việc kinh doanh ngoài sân cỏ.

Không chỉ duy trì giá trị thương hiệu và tầm ảnh hưởng chuyên nghiệp trên bản đồ bóng đá Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường còn khẳng định tư duy kinh doanh sắc bén. Đồng hành cùng anh trong sự nghiệp lẫn đời sống là bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang - người vừa là hậu phương vững chắc, vừa là mắt xích trực tiếp điều hành hệ sinh thái kinh doanh của gia đình.

Xuân Trường có vợ hỗ trợ công việc kinh doanh để yên tâm thi đấu

Thu nhập của Xuân Trường - Nhuệ Giang đến từ đâu?

Suốt chặng đường sự nghiệp đỉnh cao, Xuân Trường từng khoác áo nhiều đội bóng tên tuổi như Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Hà Tĩnh, cùng quãng thời gian xuất ngoại thi đấu tại Hàn Quốc và Thái Lan. Thời điểm khoác áo Buriram United tại giải VĐQG Thái Lan, nam cầu thủ nhận mức lương cao nhất trong sự nghiệp, con số được hé lộ vài ngàn đô 1 tháng. Mới đây nhất, khi đầu quân cho CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất (nay là Đồng Nai chơi tại V.League), anh đặt bút ký bản hợp đồng kéo dài 3 năm với mức phí lót tay ước tính hàng tỷ đồng, chưa tính các khoản lương thưởng cùng chế độ đãi ngộ hàng tháng.

Mức thu nhập ổn định nhất của Xuân Trường đến từ bóng đá

Bên cạnh nguồn thu nhập lớn từ sân cỏ, tài sản đáng tự hào nhất ngoài bóng đá của Xuân Trường là Trung tâm Phục hồi chấn thương Thể thao Quốc tế (IRC) do anh đồng sáng lập. Sau màn gọi vốn thành công tại chương trình Shark Tank Việt Nam, đến nay, IRC mở rộng hệ thống cơ sở hiện đại tại cả Hà Nội lẫn TP.HCM, trở thành đối tác y tế chiến lược cho nhiều CLB chuyên nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, anh còn tối ưu hóa thương hiệu cá nhân XT6 qua kênh Podcast cá nhân, mạng xã hội, hợp tác mở quán cà phê tại Hải Phòng và sở hữu nhiều tài sản giá trị như căn hộ cao cấp tại Hà Nội, xe sang cùng cơ ngơi khang trang dành tặng bố mẹ ở quê nhà.

Đứng sau sự phát triển bài bản và bền vững của IRC là vai trò quản lý tài tình từ bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang. Sinh năm 1993 tại Hà Nội trong một gia đình có điều kiện, Nhuệ Giang sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp Đại học RMIT và từng có thời gian công tác tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Đảm nhận vị trí Giám đốc vận hành (COO) tại IRC, cô trực tiếp biến các ý tưởng chuyên môn của chồng thành quy trình kinh doanh cụ thể, trực tiếp điều hành bộ máy nhân sự, tài chính và hoàn tất các thủ tục hợp tác thương mại.

Nhuệ Giang phụ trách công việc kinh doanh cho dự án của chồng

Chuyện tình Xuân Trường - Nhuệ Giang

Bắt đầu tìm hiểu từ năm 2015, cặp đôi đã trải qua hơn một thập kỷ đồng hành bền bỉ, cùng vượt qua nhiều thử thách để đi tới lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021 và chào đón con gái đầu lòng (bé Little Daisy) vào năm 2022. Sau 5 năm kể từ ngày đính hôn, Xuân Trường và Nhuệ Giang quyết định chọn cột mốc tháng 6/2026 để chính thức tổ chức lễ cưới trọn vẹn tại Hà Nội trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Nhuệ Giang và con gái qua bức ảnh được Xuân Trường chia sẻ

Ảnh: FBNV