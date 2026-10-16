Ai mong Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha?

Vitinha liên tiếng về những lùm xùm của Ronaldo với HLV ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sự việc Cristiano Ronaldo rời đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha sau những căng thẳng với HLV Jorge Jesus vẫn trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Giữa hàng loạt luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và các cựu danh thủ, tiền vệ Vitinha mới đây đã lên tiếng bày tỏ hy vọng siêu sao 41 tuổi sớm trở lại để cùng tập thể vượt qua sóng gió.

Phát biểu với kênh TNT Sports sau chiến thắng 4-2 của PSG trước Manchester City tại Champions League, Vitinha thừa nhận đợt tập trung vừa qua của tuyển Bồ Đào Nha diễn ra khá hỗn loạn với nhiều cảm xúc đè nén. Dù vậy, tiền vệ trẻ nhấn mạnh mong muốn lớn nhất của toàn đội là mọi khúc mắc sớm được tháo gỡ êm đẹp để Ronaldo tiếp tục sát cánh cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Vitinha mong Ronaldo sớm giải quyết mâu thuẫn (Ảnh: thedailystar)

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus bắt nguồn từ trận thắng Na Uy 2-1 hồi cuối tháng 9/2026, khi tiền đạo 41 tuổi khởi động theo yêu cầu nhưng không được tung vào sân. Sau hai ngày tập riêng dù không gặp chấn thương, CR7 bất ngờ rời đại bản doanh đội tuyển tại Copenhagen. Việc vắng mặt trong hai chiến thắng tiếp theo trước Đan Mạch và Na Uy, cùng bức tâm thư dài gần 2.000 từ chỉ trích nhà cầm quân đồng hương "hai lần thất hứa", đã đẩy vụ việc lên đỉnh điểm. Dù hiện đối mặt với án kỷ luật có thể bị cấm thi đấu từ 1 đến 6 trận, Ronaldo vẫn khẳng định nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Sự cố này châm ngòi cho nhiều phản ứng trái chiều trong giới túc cầu. Ricardo Quaresma, đồng đội lâu năm của Ronaldo, tỏ ra tiếc nuối khi sự việc bị phơi bày ra công chúng thay vì xử lý nội bộ. Trong khi đó, cựu danh thủ Đức Lothar Matthäus hoài nghi khả năng tái xuất của CR7, cho rằng sự rạn nứt có nguyên nhân sâu xa hơn chuyện thời lượng thi đấu và Ronaldo có thể không còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các đồng đội.

Ở chiều ngược lại, huyền thoại Brazil Romario công khai bênh vực CR7 khi tuyên bố ông cũng sẽ bỏ đội nếu cảm thấy không được tôn trọng. Trái lại, Laszlo Boloni – người thầy từng đưa Ronaldo lên đội một Sporting Lisbon năm 2002 kêu gọi sự điềm tĩnh, cho rằng cả Ronaldo lẫn Jorge Jesus đều đủ sự khôn ngoan để vượt qua bất đồng.

Những tín hiệu hòa hoãn hiện đang đến từ phía HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân này không muốn căng thẳng kéo dài và sẵn sàng tham gia cuộc gặp hòa giải do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tổ chức. Ông dự định triệu tập lại Ronaldo cho hai lượt trận cuối vòng bảng Nations League gặp Đan Mạch (14/11) và Xứ Wales (17/11), đồng thời khẳng định chỉ có chính Ronaldo mới là người đưa ra quyết định về thời điểm khép lại sự nghiệp quốc tế của mình.