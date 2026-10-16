Khánh Thi trở lại khiêu vũ cùng Phan Hiển

Kiện tướng Khánh Thi và Phan Hiển kết hợp là gây chú ý.

Mới đây, cặp đôi khiêu vũ thể thao hàng đầu Việt Nam Khánh Thi – Phan Hiển bất ngờ xuất hiện trong phiên bản dance version của MV “Giá như anh là em” do nữ ca sĩ Lệ Quyên thể hiện. Sản phẩm đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa một giọng ca tình ca giàu nội lực và nghệ thuật trình diễn hình thể đỉnh cao, mang đến cho khán giả góc nhìn mới mẻ về bộ môn khiêu vũ khi được lồng ghép vào không gian âm nhạc.

Nhận lời tham gia dự án xuất phát từ mối quan hệ thân thiết lâu năm với Lệ Quyên, Khánh Thi và Phan Hiển đã sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn trước ngày lên đường thi đấu quốc tế để hoàn thành buổi ghi hình kéo dài 5 tiếng vào tối muộn. Thử thách lớn nhất của buổi quay đến từ việc bối cảnh trường quay ngập nước, buộc cặp đôi phải thay đổi gần như toàn bộ bài nhảy đã chuẩn bị trước đó. Từ cấu trúc di chuyển, lực dẫn, điểm tựa cho đến các kỹ thuật nâng đỡ đòi hỏi sự thăng bằng cao đều phải điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với mặt sàn trơn trượt. Dù vậy, cả hai vẫn đảm bảo từng chuyển động diễn ra mềm mại, liền mạch và truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát.

Bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu lâu năm giúp cặp đôi nhanh chóng làm chủ không gian ghi hình. Trong MV, Phan Hiển phát huy thế mạnh của một vận động viên đỉnh cao qua những động tác dẫn dắt và nâng đỡ chắc chắn. Trong khi đó, Khánh Thi thể hiện sự tinh tế, từng trải khi kết hợp vũ đạo với ánh mắt, nét mặt và những khoảng dừng cảm xúc. Những tương tác tự nhiên như cái chạm tay hay ánh nhìn tựa vào nhau đã biến phần trình diễn thành cuộc đối thoại hình thể về một tình yêu vẫn còn tha thiết nhưng chưa thể thấu hiểu trọn vẹn.

Lần hiếm hoi trở lại sàn nhảy của kiện tướng Khánh Thi

Không chỉ hỗ trợ hình ảnh cho ca khúc, phần trình diễn của cặp đôi còn chuyển tải mạch cảm xúc nương theo giọng hát Lệ Quyên. Khi tiếng hát sâu lắng, bước nhảy của cặp đôi trở nên uyển chuyển; ở những đoạn cao trào, các động tác mở rộng làm nổi bật sự giằng co tâm lý. Âm nhạc và vũ đạo nhờ đó bổ trợ lẫn nhau, tạo nên bức tranh tình yêu sinh động và da diết.

Chia sẻ về dự án, Khánh Thi cho biết hiện tại cô đã lui về vai trò quản lý nên đây là cơ hội hiếm hoi sau vài năm để hai vợ chồng lại cùng nhảy chung trên sân khấu. Bà mẹ 3 con gửi lời cảm ơn đến Lệ Quyên vì đã trao cơ hội để cô cùng người bạn đời gửi gắm tâm tư qua từng bước nhảy. Với cả hai, đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là kỷ niệm đẹp để cùng nhau kể lại câu chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ họ đã gắn bó suốt nhiều năm.

Ảnh: KTPH