Pickleball Việt Nam dừng bước tại tứ kết PPA Úc, Vinh Hiển thua tiếc nuối trước Alshon

Vinh Hiển, Minh Quân và Sophia Huỳnh đều không thể giành vé bán kết PPA Úc sau loạt trận ngày 16/10.

Ngày thi đấu tứ kết PPA Australia Pickleball Cup 2026 khép lại cơ hội cạnh tranh huy chương của các đại diện Việt Nam. Trương Vinh Hiển dừng bước ở cả nội dung đơn nam lẫn đôi nam, trong khi Sophia Huỳnh cùng Aiko Yoshitomi cũng không thể đi tiếp tại đôi nữ.

Đáng tiếc nhất là trận đấu giữa Vinh Hiển và Christian Alshon ở tứ kết đơn nam. Tay vợt Việt Nam thắng set đầu 11-7, tạo ra hy vọng vượt qua đối thủ người Mỹ để góp mặt trong nhóm bốn tay vợt mạnh nhất. Tuy nhiên, Alshon đáp trả bằng chiến thắng 11-0 ở set hai, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bước vào set quyết định, Vinh Hiển không thể tái lập kết quả của set mở màn, nhận thất bại 7-11 và thua chung cuộc 1-2.

Ở nội dung đôi nam, Minh Quân - Vinh Hiển chạm trán Connor Garnett - Dylan Frazier. Sau set đầu thua 8-11, bộ đôi Việt Nam tiếp tục để đối thủ giành phần thắng 11-2 trong set hai, qua đó dừng bước tại tứ kết. Trước đó, Minh Quân - Vinh Hiển đã có chiến thắng đáng chú ý trước Zane Navratil - Lực Phạm với tỷ số 11-6, 11-8 ở vòng 16. Tuy nhiên, họ chưa thể nối dài hành trình khi gặp Garnett - Frazier.

Tại nội dung đôi nữ, Sophia Huỳnh cùng tay vợt Nhật Bản Aiko Yoshitomi đối đầu Jessie Irvine - Sahra Dennehy. Cặp đôi của Sophia thất bại cả hai set cùng với tỷ số 2-11, khép lại giải đấu ở vòng tứ kết. Để vào tới vòng này, Sophia Huỳnh - Yoshitomi đã vượt qua Sophia Phương Anh - Hannah Blatt với tỷ số 11-1, 11-9.

Khép lại PPA Úc, cả bốn tay vợt Việt Nam đều không giành được huy chương. Vinh Hiển vào 2 trận tứ kết đơn nam và đôi nam cùng Minh Quân. Sophia Huỳnh cũng góp mặt ở tứ kết đôi nữ, trong khi thành tích tốt nhất của Sophia Phương Anh là vòng 16 đôi nữ. Chiến thắng của Minh Quân - Vinh Hiển trước Navratil - Lực Phạm hay set thắng của Vinh Hiển trước Alshon là những điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình tại Brisbane.