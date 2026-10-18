Hoàng Đức rực sáng, Ninh Bình FC thắng HAGL 4-3 trong trận đấu có 2 thẻ đỏ

Ninh Bình FC thắng HAGL 4-3 vòng 4 V.League 2026/27.

Tối 18/10, cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại V.League 2026/27 đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục cùng kịch tính đẩy lên đỉnh điểm đến tận những giây cuối cùng.

Sức nóng được thổi bùng ngay từ phút thứ 2 khi đội trưởng Hoàng Đức tung cú dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số cho Ninh Bình FC. Dù vậy, niềm vui của CĐV đội chủ nhà chẳng kéo dài được lâu bởi Thanh Nhân nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cho HAGL. Bước ngoặt lớn xuất hiện ở phút 19 khi trung vệ Lucas Turci nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm, đẩy Ninh Bình FC vào thế thiếu người. Tận dụng ưu thế, Luann Augusto nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách ở phút 31. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, chân sút trưởng thành từ chính lò đào tạo HAGL là Nguyễn Quốc Việt đã tỏa sáng với cú sút xa trái phá cân bằng tỷ số 2-2, rồi lặng lẽ từ chối ăn mừng vì sự tôn trọng dành cho đội bóng cũ.

Trận đấu rượt đuổi tỉ số nghẹt thở

Sang hiệp 2, dù chơi trong thế thiếu người, Ninh Bình FC vẫn tỏ ra cực kỳ lợi hại trong các tình huống phản công. Phút 71, tiền đạo Lucas xử lý gọn gàng rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, giúp đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn 3-2. Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chỉ 5 phút sau, Thanh Long bên phía HAGL đột phá rồi căng ngang khó chịu khiến Martins Romeu lúng túng đá phản lưới nhà, đưa trận đấu về tỷ số 3-3. Đến phút 82, thế quân bình quân số được lập lại khi Phước Bão của HAGL nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo người sát vòng cấm.

Trọng tài rút tới 2 thẻ đỏ

Đúng vào phút 90 quyết định, bản lĩnh của ngôi sao đã lên tiếng. Từ một tình huống đá phạt nhanh tinh tế của Hoàng Đức, tiền đạo trẻ Lê Phát thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho Ninh Bình FC trong trận cầu được coi là hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải.