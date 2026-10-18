Văn Quyết làm nhạc trưởng đánh trống cho CLB Hà Nội Viking chèo thuyền ăn mừng trận thắng 2-1 CAHN

Màn ăn mừng của Văn Quyết và các đồng đội giống tuyển Na Uy ở World Cup 2026.
CLB Hà Nội FC đã cống hiến một màn trình diễn kiên cường để giành chiến thắng trước đương kim vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 2-1 tối ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu thuốc vòng 4 V.League 2026/27
Sau trận thắng đội trưởng Văn Quyết đã đánh trống để các đồng đội Viking chèo thuyền ăn mừng
Đât từng là kiểu ăn mừng gây sốt của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026
Hùng Dũng cùng các đồng đội chèo thuyền ăn mừng cùng CĐV trên khán đài
Trận derby Thủ đô diễn ra tối 18/10 trên sân vận động Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2026-2027 đã mang đến cho khán giả một kịch bản hấp dẫn và đầy bất ngờ
Bước vào cuộc so tài, CLB CAHN nắm lợi thế lớn khi băng băng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 trận toàn thắng, trái ngược với tình cảnh ngụp lặn ở nhóm cuối của Hà Nội FC.
Tuy nhiên, mọi khoảng cách về phong độ nhanh chóng bị xóa bỏ khi các học trò của HLV Harry Kewell chủ động dâng cao đôi công sòng phẳng ngay từ những phút đầu.
Phút 19, xuất phát từ một tình huống phạt góc, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chắt chiu cơ hội bằng cú dứt điểm góc gần hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip để mở tỷ số cho Hà Nội FC
Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ngay đầu hiệp hai khi HLV Alexandre Polking tung Nguyễn Đình Bắc vào sân nhằm tăng cường hỏa lực cho CAHN. Chỉ một phút sau khi góp mặt, tiền đạo trẻ này lập tức kiến tạo cho Leo Artur tung cú sút xa hiểm hóc gỡ hòa 1-1 ở phút 46
Trận đấu diễn ra kịch tính hơn sau khi Hà Nội vươn lên dẫn trước
Sau đó CLB CAHN lại có bàn gỡ hoà 1-1
Đúng hai phút sau, Văn Tùng nhanh chân đệm bóng cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ bên cánh phải, một lần nữa tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Hà Nội FC.
Những phút còn lại chứng kiến sức ép dồn dập từ phía CAHN, nhưng đó cũng là lúc thủ môn Quan Văn Chuẩn tỏa sáng rực rỡ. Người gác đền sinh năm 2001 đã phản xạ xuất thần, liên tiếp từ chối các cú dứt điểm nguy hiểm của Quang Hải, Leo Artur
Trận thắng bản lĩnh 2-1 không chỉ giúp Hà Nội FC ngắt chuỗi trận thất thường để vươn lên vị trí thứ 7 với 6 điểm, mà còn gián tiếp đẩy CAHN xuống vị trí nhì bảng với 9 điểm, nhường lại ngôi đầu cho CLB Ninh Bình