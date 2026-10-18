Văn Quyết làm nhạc trưởng đánh trống cho CLB Hà Nội Viking chèo thuyền ăn mừng trận thắng 2-1 CAHN

Những phút còn lại chứng kiến sức ép dồn dập từ phía CAHN, nhưng đó cũng là lúc thủ môn Quan Văn Chuẩn tỏa sáng rực rỡ. Người gác đền sinh năm 2001 đã phản xạ xuất thần, liên tiếp từ chối các cú dứt điểm nguy hiểm của Quang Hải, Leo Artur