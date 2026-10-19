Văn Quyết nói lời xúc động sau chiến thắng của CLB Hà Nội: Tôi cũng đã lớn tuổi rồi...!

Văn Quyết chia sẻ đầy cảm xúc sau trận đấu CLB Hà Nội thắng 2-1 CLB CAHN tại V.League.

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Công an Hà Nội tại vòng 4 V.League 2026/2027 không chỉ giúp Hà Nội FC giải tỏa cơn khát điểm số mà còn là lời khẳng định đanh thép về tinh thần và bản sắc của đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam.

Bước vào trận derby Thủ đô với vô vàn áp lực sau những kết quả không như ý ở các vòng đấu trước, Hà Nội FC chịu nhiều hoài nghi khi phải chạm trán nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao độ, thầy trò HLV Hà Nội FC đã cống hiến một màn trình diễn đầy bản lĩnh trên mặt cỏ Hàng Đẫy.

Nhập cuộc chủ động ngay từ những phút đầu, Hà Nội FC liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương. Phút 19, Văn Quyết suýt chút nữa ghi dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Văn Tùng dứt điểm, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã xuất sắc cứu thua. Dẫu vậy, khán giả trên sân Hàng Đẫy cũng không phải chờ đợi lâu. Chỉ 1 phút sau đó, từ quả phạt góc của Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh tận dụng cơ hội lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm tung lưới Công an Hà Nội, mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và nhanh chóng có được điều mình cần. Vừa xuất hiện trên sân được 40 giây, tiền đạo trẻ Đình Bắc tung đường vẩy má ngoài tinh tế để Leo Artur dứt điểm từ xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Mặc dù vậy, niềm vui của đội bóng ngành Công an kéo dài không lâu. Phút 48, xuất phát từ tình huống ném biên bên cánh phải, Yuval Sade đi bóng căng ngang dọn mỗ để Văn Tùng đệm bóng cận thành chính xác, tái lập thế dẫn trước 2-1 cho Hà Nội FC. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận derby đầy cảm xúc.

Thắng lợi này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với đội chủ sân Hàng Đẫy. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Văn Quyết không giấu nổi sự tự hào: "Tôi rất tự hào về đội bóng. Chúng tôi đã chịu nhiều áp lực và từng thua những trận rất đậm ở V.League. Mọi người đều biết thắng đương kim vô địch không hề dễ dàng, họ có huấn luyện viên, cầu thủ, người hâm mộ, tất cả yếu tố để đánh bại bất cứ đội bóng nào".

Văn Quyết tự hào trước chiến thắng của CLB Hà Nội (Ảnh: MD)

Tiền đạo sinh năm 1991 cũng tiết lộ toàn đội đã dành trọn một tuần chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chiến thuật cho cuộc đối đầu này. Anh nhấn mạnh giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của Hà Nội FC: "Với chúng tôi có rất nhiều danh hiệu, niềm tự hào Hà Nội là điều mà chúng tôi muốn giữ lại tại Hàng Đẫy".

Văn Quyết nói thêm: “Mọi người đều biết CLB Hà Nội hiện đang trải qua quá trình chuyển giao thế hệ. Riêng tôi là cầu thủ đã lớn tuổi rồi. Tuy nhiên, tôi luôn mang trong mình tinh thần bất diệt vì mỗi tuần luôn được ra sân thi đấu, luôn có nhiều khán giả đến sân cổ vũ. Đó không chỉ là động lực cho tôi mà còn cho cả toàn đội giành chiến thắng”.

Với trận thắng quan trọng này, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 4 lượt trận, giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý cho chặng đường phía trước. Trong khi đó, thất bại ở trận derby khiến Công an Hà Nội đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu và rơi xuống vị trí thứ 2, kém đội dẫn đầu Ninh Bình 1 điểm.