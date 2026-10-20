Ông Park Hang-seo lại nổi nóng ở Thái Lan

HLV Park Hang-seo tiếp tục gây xôn xao dư luận bóng đá Thái Lan khi công khai chỉ trích công tác trọng tài tại Thai League 2.

Trận hòa 1-1 giữa Kanchanaburi FC và Muang Loei United tại vòng 7 Thai League 2 mùa giải 2026-2027 trên sân Đại học Loei Rjabhat đã kết thúc trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Patrick Marcelino mở tỷ số cho đội khách Kanchanaburi ở phút 75, nhưng đến phút bù giờ thứ 6, Thiago Moreira đã đánh đầu bồi gỡ hòa cho chủ nhà. Bất bình vì tổ trọng tài thông báo hiệp hai chỉ có 5 phút bù giờ nhưng lại kéo dài trận đấu đến phút thứ 8, HLV Park Hang-seo đã lập tức lao vào sân để đối chất với trọng tài chính Rangsan Kangchainguan ngay khi tiếng còi cản cuộc vang lên.

Dù được các trợ lý và trọng tài thứ tư can ngăn, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn kiên quyết đứng ở lối vào đường hầm để chờ tổ điều hành. Sự việc căng thẳng đến mức ban tổ chức trận đấu phải huy động một lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài di chuyển an toàn. Tiến vào bên trong đường hầm, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam tiếp tục bày tỏ sự bức xúc trước mặt Giám sát trọng tài Sakchai Paebua và Giám đốc điều hành CLB Muang Loei. Ông nhấn mạnh trọng tài làm việc phải bằng lương tâm, đồng thời cảnh báo bóng đá Thái Lan sẽ không thể phát triển nếu những tình huống tương tự cứ tiếp diễn. Đáp lại phản ứng này, phía Muang Loei cho rằng việc trận đấu kéo dài là do Kanchanaburi đã chủ động câu giờ nhiều lần trước đó.

(Video: TT)

Đây không phải là lần đầu tiên chiến lược gia sinh năm 1959 lên tiếng về chất lượng trọng tài tại giải hạng Nhì Thái Lan. Chỉ sau vài vòng đấu đầu tiên, ông Park nhận định Kanchanaburi đã chịu ít nhất ba quyết định bất lợi. Tại vòng 3, ông từng gây sốc với phát biểu liên hệ đến thất bại của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam sau một tình huống thổi phạt việt vị gây tranh cãi, dù sau đó đã phải thông qua CLB để gửi lời xin lỗi chính thức.

Gần đây nhất ở vòng 5, sự bức xúc của ông lại được chứng minh là có cơ sở khi Ban Trọng tài LĐBĐ Thái Lan (FAT) thừa nhận trọng tài thổi phạt đền sai khiến Kanchanaburi thua Phrae United 1-2, dẫn đến án đình chỉ công tác 6 tuần dành cho vị vua áo đen điều khiển trận đấu đó.

Ông Park Hang-seo phản ứng về công tác trọng tài (Ảnh: Kanchanaburi)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo từ đầu mùa giải 2026-2027 với mục tiêu giành vé thăng hạng lên Thai League 1, Kanchanaburi FC hiện tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 7 vòng đấu. Trong bối cảnh giải đấu không áp dụng công nghệ VAR, cá tính mạnh mẽ cùng thái độ không thỏa hiệp của ông Park tiếp tục biến ông trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông xứ chùa Vàng.