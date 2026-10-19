Văn Quyết thích câu cá

Sở thích thú vị của Văn Quyết.

Khác hẳn với hình ảnh ma mị và quyết liệt trên sân cỏ, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC ngoài đời thực lại chọn cho mình lối sống chậm rãi, hoài cổ cùng niềm đam mê câu cá đến kỳ lạ.

Nhắc đến Nguyễn Văn Quyết, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ ngay đến một trong những ngôi sao xuất sắc và giàu thành tích bậc nhất lịch sử V.League. Hơn một thập kỷ gắn bó với Hà Nội FC, anh không chỉ khoác lên mình chiếc băng thủ quân mà còn là "trái tim" trong lối chơi của đội bóng thủ đô. Sự nghiệp của Văn Quyết được khắc họa bởi những cột mốc chói lọi: 5 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp Quốc gia cùng 2 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (2020, 2022). Đặc biệt, anh còn đi vào lịch sử giải đấu quốc nội với tư cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V.League. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 1991 từng cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và mang tấm băng đội trưởng Olympic Việt Nam lọt vào tới bán kết ASIAD 2018.

Văn Quyết là cầu thủ giàu thành tích của bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, đằng sau sự máu lửa, lối đá có phần mưu mẹo và áp lực nghẹt thở của một sự nghiệp lẫy lừng, chân sút sinh năm 1991 lại sở hữu một "góc tĩnh" rất riêng mà không phải ai cũng biết. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cùng những pha tranh chấp không nhượng bộ trên cỏ xanh, Văn Quyết ngoài đời là một "cần thủ" chính hiệu. Trong giới cầu thủ, đồng đội thường gọi vui anh là "tay sát cá" bởi kỹ năng buông cần không phải dạng vừa.

Văn Quyết có sở thích câu cá (Ảnh: FBNV)

Với Văn Quyết, câu cá không đơn thuần là một trò giải trí lúc rảnh rỗi mà đã trở thành liệu pháp tinh thần giúp anh cân bằng cuộc sống. Sau những vòng đấu căng thẳng hay các khoảnh khắc vinh quang trên bục nhận giải, thay vì hòa mình vào những bữa tiệc ồn ào, anh thường chọn xách cần tìm đến những hồ câu yên tĩnh. Việc ngồi hàng giờ đồng hồ lặng lẽ theo dõi chiếc phao nhấp nhô trên mặt nước giúp anh rèn luyện sự kiên nhẫn, đây cũng là cách anh mang trọn vẹn vào từng pha xử lý bóng tinh quái trên sân.

Văn Quyết giải trí bằng việc câu cá (Ảnh: FBNV)

Điều thú vị là gu sống đậm chất "ông lão" của Văn Quyết không dừng lại ở những chuyến đi câu. Sinh ra và lớn lên ở Thạch Thất (Hà Nội) – vùng đất nổi tiếng với nghề mộc truyền thống, trong máu của tiền đạo này dường như đã có sẵn tình yêu với những giá trị hoài cổ. Ngoài thời gian tập luyện, anh dành tình cảm đặc biệt cho việc sưu tầm tượng gỗ, chăm sóc cây cảnh, chơi cờ tướng. Những thói quen tưởng chừng như chỉ dành cho người lớn tuổi lại chính là bí quyết giúp ngôi sao số một của Hà Nội FC giữ được sự bình yên.

Giữa tính cách bùng nổ, bản lĩnh trên sân cỏ và phong cách sống điềm tĩnh, mộc mạc đời thường đã tạo nên một Nguyễn Văn Quyết rất riêng. Niềm đam mê câu cá cùng những thú vui giản dị ấy không chỉ giúp anh trút bỏ mọi áp lực, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để chân sút huyền thoại này duy trì sự bền bỉ và phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm qua.