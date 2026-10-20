Đã có án phạt chính thức cho Ronaldo

LĐBĐ Bồ Đào Nha xử phạt Cristiano Ronaldo sau bê bối tự ý rời đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vừa chính thức đưa ra án phạt đối với Cristiano Ronaldo sau vụ bê bối tự ý rời đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days vừa qua. Theo quyết định từ Hội đồng Kỷ luật FPF ban hành cuối ngày 19/10 (giờ Lisbon), siêu sao 41 tuổi bị đình chỉ thi đấu 30 ngày và phải nộp mức phạt bổ sung 255 euro (khoảng 286 USD).

Ronalod bị cấm thi đấu 30 ngày (Ảnh: FBNV)

Kết luận dài 28 trang của FPF khẳng định các cáo buộc hướng về Ronaldo là hoàn toàn có căn cứ. Anh bị xác định vi phạm Khoản 1, Điều 160 thuộc Quy chế Kỷ luật FPF do tự ý rời bỏ ĐTQG không có lý do chính đáng và vi phạm "nghĩa vụ tiết chế đặc biệt" – trách nhiệm mà một cầu thủ ở vị thế của anh thừa khả năng lường trước tác động tiêu cực tới toàn đội. Giải thích về mức phạt tiền mang tính tượng trưng, FPF cho biết đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, bao gồm những cống hiến lịch sử của Ronaldo cho nền bóng đá nước nhà cùng "CV sự nghiệp" đồ sộ tích lũy qua hàng loạt danh hiệu cá nhân lẫn tập thể do chính phía anh nộp lên làm bằng chứng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bùng nổ giữa Ronaldo và Ban huấn luyện trong trận thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9 tại Oslo. Tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr tỏ ra bất mãn khi phải khởi động nhưng không được tung vào sân, dẫn đến hành động rời đi ngay sau tiếng còi mãn cuộc mà không cùng đồng đội tri ân người hâm mộ. Đỉnh điểm tranh cãi xảy ra vào ngày 30/9, khi Ronaldo quyết định bỏ đợt tập trung ngay sau buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch. Trong bức thư giải trình dài 1.740 chữ đăng trên mạng xã hội ngày 6/10, anh tố HLV bội tín vì không giữ cam kết cho anh thi đấu cũng như không tuân thủ kịch bản phát biểu đã thống nhất. Dù vậy, chân sút sinh năm 1985 đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và khẳng định chưa có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế.

Dù nhận án cấm 30 ngày, thời gian Ronaldo chấp hành án phạt thực tế đã được tính lùi lại từ thời điểm sự việc phát sinh (30/9). Điều này đồng nghĩa với việc anh chỉ còn 10 ngày án phạt và hoàn toàn đủ điều kiện tái xuất trong hai trận đấu quyết định tại vòng bảng UEFA Nations League gặp Đan Mạch (14/11) và Xứ Wales (17/11). Quyết định có triệu tập tiền đạo huyền thoại này trở lại hay không giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán chuyên môn của Ban huấn luyện, trong bối cảnh Chủ tịch FPF Pedro Proenca khẳng định các bên đang nỗ lực đạt được sự đồng thuận vì mục tiêu chung của đội tuyển.