Căn nhà mới của Văn Thanh và Trần Bích Hạnh

Hậu vệ Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh chuẩn bị khánh thành tổ ấm mới tại Hà Nội sau đám cưới hoành tráng.

Sau chuỗi tiệc cưới rộn ràng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ, hậu vệ Vũ Văn Thanh cùng bà xã – hot girl fitness Trần Bích Hạnh tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chính thức bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm mới tại Hà Nội.

Mới đây, hình ảnh cặp đôi trực tiếp có mặt tại công trình để kiểm tra và giám sát thi công đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, căn hộ mới của hai vợ chồng được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng kem chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết cửa vòm mềm mại, tạo nên một không gian sống vừa sang trọng vừa ấm cúng. Căn nhà đang được hoàn thiện và sẽ sớm khánh thành trong năm nay.

Văn Thanh và vợ chuẩn bị về nhà mới

Chuyện tình của nam cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội và nữ gymer sinh năm 1993 bắt đầu từ giữa năm 2023. Sau thời gian dài kín tiếng, hai người chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025. Đến tháng 4/2026, Văn Thanh gây chú ý với màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà bằng chuỗi lễ cưới hoành tráng diễn ra tại Ninh Bình, Hải Dương và tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội vào tháng 6/2026.

Trước khi kết hôn, cả Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh đều sở hữu khối tài sản tích lũy đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở cấp độ CLB lẫn Đội tuyển Quốc gia, Văn Thanh nắm trong tay căn hộ Duplex trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại TP.HCM cùng xế sang Porsche Macan S. Trong khi đó, Bích Hạnh cũng là một tay kinh doanh mát tay trong lĩnh vực thẩm mỹ, sở hữu căn hộ cao cấp riêng và hai xe hộp đắt giá.

Văn Thanh và vợ cũng vừa mua xe

Cặp đôi có cuộc sống bình yên, thường xuyên hẹn hò hâm nóng tình cảm

Sự đồng điệu về cả tình cảm lẫn nền tảng tài chính vững chắc giúp cuộc sống sau hôn nhân của Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh ngày càng thăng hoa. Việc chuẩn bị "unbox" căn nhà mới tại Hà Nội chính là bước khởi đầu trọn vẹn cho chặng đường an cư lập nghiệp của cặp đôi.

Ảnh: FBNV