6 giao dịch ngày sinh nhật của Tiến Linh gây chú ý

Hành động ấm áp nhân sinh nhật tuổi 29 của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 (20/10), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi công khai đăng tải hình ảnh 6 giao dịch chuyển tiền liên tiếp đến 6 tài khoản ngân hàng khác nhau. Tổng số tiền 18 triệu đồng (mỗi giao dịch 3 triệu đồng) được nam cầu thủ đích thân gửi tặng đến gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn xuất hiện trong hai tập gần nhất của chương trình Mái ấm Gia đình Việt.

Tiến Linh lan tỏa yêu thương (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về hành động này, chân sút của đội tuyển Việt Nam bày tỏ mong muốn được lan tỏa may mắn và tình yêu thương mà anh nhận được từ người hâm mộ trong suốt chặng đường sự nghiệp. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn cùng vô số lời chúc mừng và sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng trước tấm lòng hướng về cộng đồng của anh.

Đây không phải lần đầu tiên Quả bóng vàng Việt Nam 2024 ghi điểm nhờ các hoạt động thiện nguyện. Trước đó, Tiến Linh từng tổ chức trận bóng đá từ thiện quyên góp hơn 9,5 tỷ đồng cho Hội Chữ thập đỏ, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão Yagi, dành trọn 40 triệu đồng tiền thưởng Quả bóng vàng cho hoạt động xã hội, cũng như trao tặng 2,5 tấn gạo cho các bếp ăn bệnh viện tại Hà Nội. Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, anh đã vinh dự nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" và được bầu làm Đại sứ tình nguyện tỉnh Bình Dương.

Tiến Linh thường xuyên làm thiện nguyện (Ảnh: FBNV)

Thành tích của Tiến Linh

Nguyễn Tiến Linh (sinh năm 1997) là một trong những trung phong cắm hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện đại. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Câu lạc bộ Bình Dương, anh nhanh chóng khẳng định tài năng tại V-League nhờ thể hình lý tưởng, khả năng chọn vị trí thông minh và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Trong màu áo các lứa đội tuyển quốc gia, Tiến Linh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng với 2 Huy chương Vàng SEA Games (2019, 2021) cùng hai chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2024). Anh cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân sút Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại một chiến dịch Vòng loại World Cup (2022) và là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup (2022). Đỉnh cao sự nghiệp cá nhân của tiền đạo này là danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2024.