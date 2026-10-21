Rộ tin ông Park Hang-seo bị sa thải ở Thái Lan, lãnh đạo CLB lên tiếng

Lãnh đạo Kanchanaburi Power FC lên tiếng về tin đồn sa thải HLV Park Hang-seo.

Trước những nghi ngại về phong độ thi đấu cùng hàng loạt phản ứng gay gắt với trọng tài tại Thai League 2, Chủ tịch Hội đồng cố vấn CLB Kanchanaburi Power FC đã chính thức lên tiếng, khẳng định vị trí của HLV Park Hang-seo vẫn hoàn toàn vững chắc trong chiến lược dài hạn của đội bóng.

Hành trình của HLV Park Hang-seo tại xứ sở chùa vàng đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc liên tục trở thành tâm điểm thu hút dư luận truyền thông Thái Lan, không chỉ bởi kết quả thi đấu chưa thực sự bứt phá mà còn vì những màn phản ứng nảy lửa ngoài đường biên hướng về phía lực lượng trọng tài.

Sự cố mới nhất diễn ra ở cuộc đối đầu giữa Kanchanaburi Power FC và Muang Loei United thuộc vòng 7 Thai League 2 mùa giải 2026–2027. Dù bảng điện tử thông báo hiệp hai chỉ có 5 phút bù giờ, trận đấu lại bị kéo dài đến tận phút thứ 8. Trong khoảng thời gian bù giờ ngoài dự kiến này, đội chủ nhà Muang Loei United đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+6, cướp mất chiến thắng trọn vẹn của Kanchanaburi. Cơn giận dữ của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bùng nổ ngay sau tiếng còi mãn cuộc khi ông trực tiếp lên tiếng chỉ trích tổ điều hành trận đấu.

Ông Park Hang-seo nhiều lần nổi nóng ở Thái Lan (Ảnh: Kanchanaburi)

Bên cạnh những ồn ào bên ngoài sân cỏ, áp lực thành tích cũng đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Hàn Quốc. Nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC hồi giữa năm, ngay sau khi khép lại chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc, ông Park mang theo kỳ vọng rất lớn về một tấm vé thăng hạng lên Thai League 1.

Tuy nhiên, sau 7 vòng đấu đầu tiên, đội bóng mới giành được 10 điểm và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ thiếu ổn định này, kết hợp với bầu không khí căng thẳng trong mối quan hệ với giới trọng tài, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng vị HLV Park Hang-seo sẽ bị chấm dứt hợp đồng sớm.

Trước thông tin này, ông Prawat Kithammakunnit – Chủ tịch Hội đồng cố vấn CLB Kanchanaburi Power FC đã lên tiếng đính chính để trấn an người hâm mộ: "Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng theo một kế hoạch dài hạn. Ngay cả khi không thể thăng hạng sau mùa giải này, chúng tôi chắc chắn cũng không sa thải HLV Park Hang-seo. Tôi đang rất hào hứng với quá trình xây dựng đội bóng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả".

Tại Kanchanaburi Power FC, bên cạnh mục tiêu đưa đội bóng thăng hạng Thai League 1, HLV Park Hang-seo còn nắm giữ vai trò then chốt trong việc hoạch định và tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của câu lạc bộ.