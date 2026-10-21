Ronaldo vượt qua Messi

Cristiano Ronaldo áp đảo Lionel Messi trong cuộc đua Quả Bóng Vàng hay nhất lịch sử.

Trong cuộc bình chọn B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) do ban tổ chức Quả Bóng Vàng tổ chức nhằm tôn vinh 7 thập kỷ lịch sử giải thưởng, phiên bản Cristiano Ronaldo năm 2008 đang tạo ra khoảng cách vượt trội so với tất cả các đối thủ, bao gồm cả Lionel Messi. Tình thế này không chỉ phản ánh sự yêu mến của người hâm mộ dành cho mùa giải bùng nổ của siêu sao người Bồ Đào Nha, mà còn xuất phát từ chính thể lệ bỏ phiếu độc đáo của ban tổ chức.

Tính đến thời điểm hiện tại, phiên bản Ronaldo 2008 đang dẫn đầu danh sách với 62% tổng số phiếu bầu. Đây là thời điểm tiền đạo sinh năm 1985 thi đấu thăng hoa trong màu áo Manchester United, giúp đội chủ sân Old Trafford vô địch cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, đồng thời sưu tập Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Đứng thứ hai là phiên bản Messi năm 2012 với 13% số phiếu - năm siêu sao người Argentina điền tên vào lịch sử với kỷ lục vô tiền khoáng hậu 91 bàn thắng trong một năm dương lịch. Phiên bản Messi năm 2023, gắn liền với chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, xếp tiếp theo với 9%. Ngoài ra, Ronaldo còn nhận thêm sự ủng hộ ở các phiên bản năm 2007 (7%) và 2016 (2%).

Lượt bình chọn của Ronaldo đang áp đảo Messi (Ảnh: VK)

Sự chênh lệch lớn về tỷ lệ phiếu bầu giữa hai biểu tượng bóng đá đương đại phần lớn xuất phát từ cấu trúc danh sách bình chọn. Cuộc đua quy tụ 10 danh thủ từng ít nhất hai lần đoạt Quả Bóng Vàng trong lịch sử, bao gồm Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đáng chú ý, ban tổ chức chia nhỏ bình chọn theo từng năm đoạt giải của mỗi cầu thủ.

Do Messi từng 8 lần bước lên bục cao nhất của Quả Bóng Vàng, lượng phiếu ủng hộ anh bị phân tán đáng kể cho 8 phiên bản khác nhau. Trong khi đó, cộng đồng cổ động viên của Ronaldo lại dồn sức ủng hộ gần như tuyệt đối cho mốc giải thưởng năm 2008, tạo nên cán cân chênh lệch rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, cơ chế của B.O.A.T. khác biệt hoàn toàn so với giải thưởng Quả Bóng Vàng truyền thống. Thay vì phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn từ hội đồng nhà báo quốc tế, B.O.A.T. mở cổng bình chọn trực tuyến công khai cho người hâm mộ toàn cầu. Mỗi lượt bỏ phiếu có giá 1 euro (khoảng 29.000 đồng) và không giới hạn số lần tham gia. Do đó, kết quả cuối cùng phản ánh mức độ nhiệt huyết và khả năng huy động tài chính của các cộng đồng người hâm mộ hơn là một khảo sát mang tính chuyên môn thuần túy.

Cuộc bình chọn dự kiến khép lại vào nửa đêm 25/10, trước thềm lễ trao giải Quả Bóng Vàng diễn ra tại London vào ngày 26/10. Dù cuộc đua B.O.A.T. mang nhiều tính chất truyền thông tôn vinh di sản, sự cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi trên thực địa vẫn chưa hồi kết. Ngay cả khi đã rời xa đỉnh cao bóng đá châu Âu để khoác áo Al Nassr (Saudi Arabia) và Inter Miami (Mỹ), hai siêu sao vẫn đang bền bỉ chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp.